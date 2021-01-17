البعيجي يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين من ارتفاع الدولار





طالب النائب منصور البعيجي الحكومة بتحمل مسؤلياتها الكاملة تجاه ابناء الشعب المتضررين من ارتفاع سعر صرف الدولار .



وقال في بيان صحفي ان : تداعيات هذا التضرر تسوء يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الاسعار بالاسواق بعد ان تم رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة .



واضاف البعيجي ان : ابناء الشعب ينتظرون ويتأملون الخير من الحكومة الحالية ولكننا تفاجأنا قيام الجهات المعنية برفع سعر صرف الدولار تحت ذريعة الاصلاح حيث هذه الخطوة لم تقدم شيئا غير رفع الاسعار بالاسواق المحلية والمتضرر الوحيد منها هو المواطن الفقير.



واوضح ان : الوضع الاقتصادي بالبلد يشهد تدهورا كبيرا والاسعار بارتفاع والحكومة لم تحرك ساكنا اتجاه مايحصل من ارتفاع كبير بالاسواق لذلك على الحكومة ان تقوم بواحباتها اتجاه شعبها وتحافظ عليه من افة رفع اسعار جميع المواد بالاسواق .



واشار البعيجي الى ان رفع قيمة سعر الدولار لم تحقق شيئا اتجاه الازمة الاقتصادية بل على العكس زادت الامر سوأ لذلك على الحكومة ان تتحرك سريعا وتتخذ اجراءات من شأنها ان تحمي الشرائح الفقيرة التي تضررت كثيرا بسبب هذه الازمة التي يمر بها البلد وان لاتأخذ موقف المتفرج وشعبها يعاني الامرين.