ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار

أكد مغردون عراقيون، أن الشعب العراقي هو صاحب الحق في اختيار من ينتخبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجرائها في حريزان المقبل، ما لم يحدث أي تزوير كالعادة بتلك الانتخابات.

يأتي ذلك بعد أن أعلن اثنين من النشطاء المشاركون في تظاهرات تشرين عن تأسيس تكتلين سياسيين لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، حيث يتوقع أن تنبعث عن الحراك ما لا يقل عن 10 جماعات.

وأعلن الناشط علاء الركابي، عن حركة سياسية أخذت تسمية "امتداد" لخوض الانتخابات المقبلة.

وقال الركابي، خلال حفل الإعلان: إن التكتل الجديد سيعمل على مواجهة فساد النظام الحالي.

وحضر تأسيس الحركة الجديدة ناشطون من مختلف المحافظات، وضمنها المثنى، وبابل، والديوانية. ولوحظ أن حفل التأسيس أقيم في محافظة المثنى المجاورة، لتفادي هجمات محتملة من جهات سياسية "ميليشياوية" يتعرض لها الناشطون باستمرار في الناصرية بحسب الركابي.

وما زالت الهجمات الميليشياوية تطال ناشطين هناك، حيث تعرض منزل الناشط عبد الوهاب الحمداني، إلى اعتداء بقنبلة يدوية خلفت أضراراً مادية في منزله.

كما أعلنت جماعة "25 أكتوبر (تشرين الأول)" عن نفسها هي الأخرى عبر مؤتمر تأسيسي تمهيداً للانخراط في العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، وشددت الجماعة على أهمية التركيز على الاقتصاد ومناهضة النفوذ الإيراني في العراق.

وقال أبرز المؤسسين للجماعة الناشط طلال الحريري في تغريدة عبر "تويتر": "بعد عناء طويل ومسيرة رافقتها معوقات ومتاعب عديدة، كسرنا حاجز الزمن وتركنا الخوف وراء ظهورنا وأعلننا حركة 25 أكتوبر كأول مشروع سياسي استراتيجي يجعل على رأس مبادئهِ السياسة فصل الدين عن الدولة والوقوف بحزم ضد سياسات إيران المزعزعة للاستقرار وجعل مصالح العراق أولاً".

وأشار الحريري إلى أن تسجيل الحركة باسم 25 أكتوبر جاء بهدف الحفاظ على اسم الثورة وعدم إعطاء الفرصة للإسلاميين بمصادرة عنوانها. أما المشاركة فستتم باسم تحالف انتخابي يجمع كل الحركات والشخصيات، تربطنا مع الجميع علاقات ممتازة وماضون في التفاهمات وسنُعلن قريباً.

وفي وقت لاحق من إعلان التأسيس، أعلن الحريري عن رغبة في تغيير اسم الحركة احتراماً لرغبة المعترضين كما قال وبهدف فصل الثورة عن السياسة فصلاً تاماً.

وأكد مراقبون، أن جماعات تشرين تنقسم بين مؤيد ومعارض للتوجهات الجديدة، فالمؤيدون يرون أنها خطوة لا بد منها لتأطير العمل الاحتجاجي بآخر سياسي لمواجهة أحزاب السلطة، فيما يخشى المعارضون من تحول تلك الحركات باسم تشرين إلى دكاكين للتكسب السياسي والمالي، شأن أحزاب وقوى السلطة الحالية.

وأكد مغردون، أنه للمشاركة بالانتخابات لابد من إبطال سيطرة السلاح المنفلت والقضاء على الترهيب والقتل والاختطاف والتعذيب الذي تمارسه الميليشيات الموالية لإيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر"، على تأسيس نشطاء عراقيون تكتلات سياسية لخوض الانتخابات:

وقال حساب، "@AliAli50314499"، " خطوه جيده باب الترشيح لكل أفراد المجتمع العراقي نحتاج تغير".



وأضاف، حساب، "@AlshemryAbbas"، " فكرة جيدة والشعب العراق هو الفيصل في من ينتخبه".



وتابع حساب، "@Abasabosi"، " تشرين دعوة تغيير وليست مطالب كما تقزمها الأحزاب، وأي شخص غير مؤمن بالتغيير قطعا متزلف لنيل المناصب".











