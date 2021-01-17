مجلس الوزراء يقر اعتماد بطاقة الناخب البايومترية مستمسكا لصاحبها بدءاً من الأول من شباط

أقر مجلس الوزراء، اعتماد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد كمستمسك ثبوتي لصاحبها بدءاً من 1 شباط القادم.



وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن "مجلس الوزراء قرر اعتماد البطاقة البايومترية كإحدى المستمسكات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة".



وأضاف البيان، أن "القرار حث جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة كافة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال (60) يوماً، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد"، مبيناً أنه "سينفذ بدءاً من 1 شباط 2021".



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