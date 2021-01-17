نائب: الحكومة تنوي سداد 27 مليار دولار ديون الإقليم غير القانونية من الموازنة



كشفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية، حامد الموسوي عزم حكومة الكاظمي تسديد القروض الدولية التي تسلفها اقليم كردستان بشكل غير قانون من موازنة 2021 والبالغة 27 مليار دولار

وقال ان “القانون حصر الاقتراض الخارجي بالحكومة المركزية ولم يعطي الحق للمحافظات والاقاليم بالاقتراض الخارجي دون موافقة الحكومة المركزية.

واضاف ان “الاقليم عليه ديون من قروض خارجية تبلغ 27 مليار دولار جميعها بدون علم الحكومة المركزية”، مشيرا الى ان “الحكومة وباتفاق مبطن مع الاقليم ضمنت تلك الديون بموازنة 2021 وتسديدها نيابة عن الاقليم”.

واوضح الموسوي انه “في حال صوت على تلك الفقرة وعدم تمكن الحكومة من سدادها نتيجة ازمة مالية سيدفع كردستان الى المطالبة بها بالمحاكم الدولية”.

وتابع ان “هذه الفقرة سيقف عندها الجميع ومن المحال تمريرها على حساب باقي المحافظات العراقية”.