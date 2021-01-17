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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 كانون الثاني 2021 11:10 ص

المالية النيابية تعتزم تقليل فارق سعر النفط المعتمد بالموازنة

المالية النيابية
أعلنت اللجنة المالية النيابية عزمها تغيير سعر برميل النفط المعتمد بالموازنة وجعل الفارق بين سعر البيع والاعتماد مابين 5 الى 6 دولارات.
وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي ان “الفارق بين السعر المعتمد بالموازنة لسعر برميل النفط والبيع كبير جدا يصل الى نحو 15 دولار
واضاف انه “لا يمكن تمرير الموازنة بالسعر المعتمد وفق المسودة المقدمة من الحكومة”، مشيرا الى ان “اللجنة تعتزم وبعد التشاور مع الحكومة الى رفع سعر الاعتماد وجعل الفارق بين 5 الى 6 دولار.
واوضح ان “رفع سعر الاعتماد وتقليص الفارق سيقلل من نسبة العجز في الموازنة”، لافتا الى ان “ابواب عديدة سيعاد النظر بها خلال المناقشات على الموازنة من شانها تقليل نسبة العجز.
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