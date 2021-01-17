تشكيل خمس لجان نيابية لمناقشة الموازنة مع الرئاسات الثلاث

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن تشكيل خمس لجان بين اعضائها لعقد اجتماعات متفرقة مع الرئاسات الثلاث والوزارات الهيئات الحكومية لمناقشة الموازنة، متوقعة استئناف القراءة الثانية غدا الاثنين.

وقال عضو الجنة المالية جمال كوجر ان “اكثر من 70% من مواد وفقرات الموازنة اكملت قراءتها الثانية فيما ستيم اكمال قراءة الفقرات المتبقية الاثنين المقبل.

واضاف ان “اللجنة المالية شكلت 5 لجان فرعية من اعضاء اللجنة ستعقد اجتماعات مع الرئاسات الثلاث والوزارات والهيئات وباقي مؤسسات الدولة”، مشيرا الى ان “تلك الاجتماعات ستناقش الموازنة والية التخفيض والمناقلة بين الابواب”.

واوضح كوجر ان “اتمام المناقشات والتعديلات على الموازنة ربما سينجز خلال اسبوعين.