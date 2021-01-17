جمع تواقيع نيابية لتثبيت عقود الكهرباء بموازنة 2021

أعلن النائب عدي عواد، عن جميع تواقيع نيابية لتثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021

وقال عواد ، ان “عدد من اعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع نيابية لتثبيت موظفي عقود وزارة الكهرباء ضمن موازنة 2021”.

واضاف ان “هنالك عددا من المطالب النيابية جمع التوقيع لها لتضمينها ضمن موازنة 2021 ومن بينها تفعيل قانون حماية الموظف ، فضلا عن استحداث دراجات وظيفية للمحاضرين ضمن وزارة التربية”، مبينا ان “المطالب تضمنت ايضا استحقاق محافظة البصرة ضمن الموازنة.