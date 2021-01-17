مركز الإعلام الرقمي يحذر من قنوات وهمية باسم وزارة التعليم على تيليجرام

حذر #مركز_الاعلام_الرقمي من قنوات مزيفة على منصة تيليجرام تحمل اسم وزارة التعليم تقوم بتضليل الطلبة بمعلومات واخبار غير صحيحة وتنتحل صفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، داعياً الجهات الحكومية لمتابعة هذه القنوات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقف ورائها.



ورصد المركز العديد من القنوات المزيفة على منصة تيليجرام تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او تنتحل شخصية الوزير، مشيرا الى انه من المؤسف ان هذه القنوات تمتلك الآف المشتركين ويتم تداول اخبارها بصورة كبيرة في مجموعات الطلاب على تيليجرام.



واعرب المركز عن امله في ان يساهم الطلبة بنفسهم في القضاء على القنوات المزيفة كونهم يمثلون الطبقة المثقفة وجيل المستقبل من خلال الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة فقط في الحصول على الاخبار والتبليغ عن القنوات المزيفة بصورة صحيحة .



وشدد المركز على ضرورة توثيق قناة تيليجرام الوزارة كخطوة اولى ومهمة من اجل معالجة هذه الظاهرة السيئة خصوصا وان القناة الموثقة سيكون لها اولوية في الظهور لمن يبحث عن قناة الوزارة في التيليجرام بالاضافة الى ان التوثيق سيفضح كل القنوات الاخرى المزيفة.



من جهته قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي حيدر العبودي بان الوزارة تجدد " تحذيرها من التعاطي مع هذه القنوات المزورة ومنشوراتها المزيفة وتدعو المتابعين والمهتمين بشؤون الجامعات الى استقاء المعلومة والخبر والتصريح من الموقع والقنوات والصفحات الرسمية المعتمدة لدى دائرة العلاقات والاعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي " .