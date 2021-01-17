بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 كانون الثاني 2021 10:37 ص

الاقتصاد النيابية: نسبة العجز بموازنة 2021 تجاوزت 60 بالمائة

حازم الخالدي
كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تجاوز العجز بموازنة 2021 نسبة ال60% من اجمالي حجمها
وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي ، ان “مشروع قانون موازنة 2021 تضمن عدة مخالفات دستورية وقانونية”، لافتا الى ان “استقطاع رواتب الموظفين بالموازنة لن يمرر بالبرلمان.
واضاف ان “نسبة العجز بموازنة 2021 تجاوز 60 % من اجمالي حجمها”، مبينا ان ” حصة الاقليم بموازنة 2021 أكثر من 13% بينما بغداد و المحافظات الاخرى لم تتجاوز 12،5 %
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
120211713259341187156

إهدار لمقدرات الشعب .. التخطيط النيابية: الحكومة رصدت ترليوني دينار لتنظيف مكاتب الرئاسات 17 كانون الثاني 2021 04:38 م

رفات

الطيران الأمريكي ينفذ عمليات مسح جوي في محيط قاعدة عين الأسد 17 كانون الثاني 2021 04:34 م

304711-1619709673

"المالية" تطرح ثلاثة مقترحات لتجنب استقطاع رواتب الموظفين العراقيين 17 كانون الثاني 2021 04:20 م

رفات

طهران تستعيد رفات ٥٥ مواطنا قتلوا بالحرب الإيرانية العراقية 17 كانون الثاني 2021 02:31 م

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر اعتماد بطاقة الناخب البايومترية مستمسكا لصاحبها بدءاً من الأول من شباط 17 كانون الثاني 2021 11:15 ص

جمال كوجر

تشكيل خمس لجان نيابية لمناقشة الموازنة مع الرئاسات الثلاث 17 كانون الثاني 2021 10:47 ص

عدي عواد

جمع تواقيع نيابية لتثبيت عقود الكهرباء بموازنة 2021 17 كانون الثاني 2021 10:44 ص

غيث التميمي

زعيم حزب يتهم ميليشيا الحشد وحزب العمال الكردستاني بارتكاب انتهاكات واسعة في سهل نينوى 17 كانون الثاني 2021 10:40 ص

التعليقات