الاقتصاد النيابية: نسبة العجز بموازنة 2021 تجاوزت 60 بالمائة

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تجاوز العجز بموازنة 2021 نسبة ال60% من اجمالي حجمها

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي ، ان “مشروع قانون موازنة 2021 تضمن عدة مخالفات دستورية وقانونية”، لافتا الى ان “استقطاع رواتب الموظفين بالموازنة لن يمرر بالبرلمان.

واضاف ان “نسبة العجز بموازنة 2021 تجاوز 60 % من اجمالي حجمها”، مبينا ان ” حصة الاقليم بموازنة 2021 أكثر من 13% بينما بغداد و المحافظات الاخرى لم تتجاوز 12،5 %