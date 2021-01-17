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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 17 كانون الثاني 2021 08:30 ص

سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس

حاملة طائرات

أكد مغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس، وستتطاير العمائم وسيتسابق الملالي مع الجنرالات للهروب إذا قامت أي حروب.

يأتي ذلك بعدما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بسقوط صاروخين إيرانيين على بعد 20 ميلا من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي، أمس السبت.

وأوضحت الشبكة، أن "الصواريخ الإيرانية سقطت بشكل خطير بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات نيميتز الهجومية".

وقال مسؤولون بالبحرية الأمريكية للشبكة: "كانت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز على مقربة من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل، مما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات".

وقال مسؤول للشبكة: "كنا نتوقع إطلاق صواريخ، لكن كان هناك قلق من مدى قرب إيران من استعدادها لهذا الأمر".

وطالب مغردون الولايات المتحدة الامريكية بالقضاء على نظام الملالي الإيراني الذي نشر الإرهاب والفتنة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها وأصبح يهدد العالم.

وأشار مغردون إلى أنه لا حل مع إيران إلا الحل العسكري، حيث أنها دوله ضعيفة جدا وجميع أسلحتها هي روسية وكورية وصينية يتم بيعها إلى إيران بسرية مقابل النفط وما تفعله إيران من قرصنة على السفن وأخرها الكورية هي استلام الصواريخ بطريقة قرصنة.

وأكدوا أن الدليل على ذلك أن إيران قتلت أكثر من عشرين من جنودها في قصف صاروخي "نيران صديقة" لفرقاطة بحرية في مناورات هزيلة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال مغردي موقع التدوين المصغر "تويتر" على سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية:

وسخر حساب، "@salwabintami"، قائلا: "خليهم يجربوا مرة ثانية ممكن يتحسن الأداء قليلا يقع الصاروخ على بعد 140كم بالتدريج يتحسنوا في حال توقفوا عن الإدمان عن الكريستال، إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس وستتطاير العمائم وسيتسابق الملالي مع الجنرالات للهروب قريبا".


وقال حساب، "@mark_2090"، " ١٠٠ ميل يعني ١٦٠ كيلومترات. بعيد جدا".


وأضاف، حساب، "@tgL3Z9XhleFrg7e"، " إيران دولة ضعيفة جدا وجميع أسلحتها هي روسية وكورية وصينية يتم بيعها إلى إيران بسرية مقابل النفط وما تفعله إيران من قرصنة على السفن وآخرها الكورية هي استلام الصواريخ بطريقة قرصنة..".


وتابع حساب، "@Mota_Irani"، " مهاجمة حكام إيران وتدميرهم بمساعدة الشعب الإيراني".

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