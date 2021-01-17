زيارة العار.. الكاظمي يزور الحشد الإرهابي ويلتقي الفياض وأبو فدك ويقول: لست أنا وراء العقوبات عليكم

مصادر تفضح الزيارة: الكاظمي قدم الاعتذار لقادة الحشد الإرهابي



لا يزال مصطفى الكاظمي، يصر على أن الحشد الشعبي الإرهابي أكبر من الدولة. والعار أنه ينظر لهذه العصابات الإجرامية نظرة مهابة ويعمل حسابها وهم ليسوا أكثر من قتلة مأجورون توجههم إيران، ويسيئون للعراق ويتآمرون عليه هو شخصيًا.

المقزز ما تكشف خلال الساعات الأخيرة، من قيام الكاظمي بزيارة الإرهابي فالح الفياض وزيارة ابو فدك الخميس الماضي بعد صدور العقوبات الامريكية وقالت مصادر انه ذهب للاعتذار وتبرئة ساحته والقول في ذلة وانكسار: لست أنا وراء فرض العقوبات الأمريكية عليكم.



وجاءت زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي الطائفي، في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها فالح الفياض

وكشف مصدر سياسي رفيع، لـ"الحرة"، تفاصيل ما جرى خلال الزيارة غير المعلنة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمقر "هيئة" الحشد الشعبي الإجرامي ولقائه عددا من قادتها، بعد نحو 24 ساعة فقط من فرض عقوبات أميركية ضدهم.

وجرت الزيارة يوم الخميس الماضي، لكن مكتب رئيس الحكومة العراقية لم يشر إليها على غير العادة، فيما اكتفت وسائل إعلام محلية بتداول نبأ الزيارة من مصادر "مسؤولة" من دون الحديث عن أية تفاصيل.

وجاءت بعد إضافة اسم رئيس أركان الحشد الشعبي المجرم عبد العزيز المحمداوي -أبو فدك – إلى قوائم الإرهاب بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، وقبلها فرض عقوبات على رئيس الحشد فالح الفياض لتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.



وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن الكاظمي زار مقر الحشد "من أجل تبرئة نفسه من الاتهامات التي وجهت إليه بشأن العقوبات الأميركية".

وأضاف أن "الفياض"، وبمجرد صدور العقوبات، بدأ حملة اتهامات أبلغ خلالها قادة الحشد والميليشيات الموالية لطهران أن الكاظمي هو المسؤول عن تزويد الجانب الأميركي بمعلومات وتقارير ساعدت في فرض العقوبات!

ووفقا للمصدر، فإن الفياض حذر قادة الحشد، من الموالين لإيران، من أن الكاظمي يخطط لحل الحشد الشعبي، بعد أن يتم فرض عقوبات متتالية على رؤوسه البارزة الواحد تلو الآخر.

ولفت المصدر – وفق الحرة- إلى أن الكاظمي اجتمع خلال زيارته غير المعلنة لمقر الحشد، بالفياض وأبو فدك وقادة آخرين، وأبلغهم أن هذا الكلام غير صحيح، نافيا أن يكون له أي دور في عملية فرض العقوبات. وتابع أنه "وخلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة، طلب قادة الحشد من الكاظمي إصدار موقف رسمي يرفض فيه العقوبات ويطلب ألغاءها، وبخلافه سيعتبرونه متواطئا وداعما لها.

لكن حتى الآن، يقول المصدر، إن "الكاظمي يحاول التهرب من ذلك، لأنه لا يريد أن يقع في مشكلة مع الجانب الأميركي في حال أعلن رفضه للعقوبات. وان كانت الخارجية العراقية اعلنت ذلك في بيان فضيحة.

وهذه ليست المرة التي تتهم فيها الفصائل الموالية لإيران الكاظمي بتسريب معلومات "حساسة" للولايات المتحدة، فقد كانت كتائب حزب الله الارهابية قد حملت رئيس الوزراء العراقي مسؤولية تسهيل مقتل قاسم سليماني، عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات.

وفي مارس الماضي، أي قبل نحو شهرين من تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، نفى جهاز المخابرات العراقي اتهامات ميليشيا حزب الله واعتبرها "باطلة ومسيئة وتمثل تهديدا صريحا للسلم الأهلي وتؤذي سمعة الأجهزة الأمنية".

وعلق مراقبون بالرفض التام و"التصرفات الصغيرة" التي يقوم بها الكاظمي وتجرىء هذه العصابات على الدولة وهى لم تعد تعمل حسابا له والدليل حملة الصواريخ التي تطلق على العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء.

وقالوا الكاظمي اختيار ميليشياوي حشدوي ولا أمل في انصلاح حاله.

أ.ي