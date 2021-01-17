بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 كانون الثاني 2021 02:40 ص

زيارة العار.. الكاظمي يزور الحشد الإرهابي ويلتقي الفياض وأبو فدك ويقول: لست أنا وراء العقوبات عليكم

الكاظمي والحشد والفياض

مصادر تفضح الزيارة: الكاظمي قدم الاعتذار لقادة الحشد الإرهابي

لا يزال مصطفى الكاظمي، يصر على أن الحشد الشعبي الإرهابي أكبر من الدولة. والعار أنه ينظر لهذه العصابات الإجرامية نظرة مهابة ويعمل حسابها وهم ليسوا أكثر من قتلة مأجورون توجههم إيران، ويسيئون للعراق ويتآمرون عليه هو شخصيًا.
المقزز ما تكشف خلال الساعات الأخيرة، من قيام الكاظمي بزيارة الإرهابي فالح الفياض وزيارة ابو فدك الخميس الماضي بعد صدور العقوبات الامريكية وقالت مصادر انه ذهب للاعتذار وتبرئة ساحته والقول في ذلة وانكسار: لست أنا وراء فرض العقوبات الأمريكية عليكم. 


وجاءت زيارة الكاظمي لمقر هيئة الحشد الشعبي الطائفي، في ظل تصاعد التوتر داخل المؤسسة الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لطهران، ويرأسها فالح الفياض
وكشف مصدر سياسي رفيع، لـ"الحرة"، تفاصيل ما جرى خلال الزيارة غير المعلنة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمقر "هيئة" الحشد الشعبي الإجرامي ولقائه عددا من قادتها، بعد نحو 24 ساعة فقط من فرض عقوبات أميركية ضدهم.
وجرت الزيارة يوم الخميس الماضي، لكن مكتب رئيس الحكومة العراقية لم يشر إليها على غير العادة، فيما اكتفت وسائل إعلام محلية بتداول نبأ الزيارة  من مصادر "مسؤولة" من دون الحديث عن أية تفاصيل.
وجاءت بعد إضافة اسم رئيس أركان الحشد الشعبي المجرم عبد العزيز المحمداوي -أبو فدك – إلى قوائم الإرهاب بسبب صلاته بالحرس الثوري الإيراني، وقبلها فرض عقوبات على رئيس الحشد فالح الفياض لتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.


وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن الكاظمي زار مقر الحشد "من أجل تبرئة نفسه من الاتهامات التي وجهت إليه بشأن العقوبات الأميركية".
وأضاف أن "الفياض"، وبمجرد صدور العقوبات، بدأ حملة اتهامات أبلغ خلالها قادة الحشد والميليشيات الموالية لطهران أن الكاظمي هو المسؤول عن تزويد الجانب الأميركي بمعلومات وتقارير ساعدت في فرض العقوبات!
ووفقا للمصدر، فإن الفياض حذر قادة الحشد، من الموالين لإيران، من أن الكاظمي يخطط لحل الحشد الشعبي، بعد أن يتم فرض عقوبات متتالية على رؤوسه البارزة الواحد تلو الآخر.
ولفت المصدر – وفق الحرة- إلى أن الكاظمي اجتمع خلال زيارته غير المعلنة لمقر الحشد، بالفياض وأبو فدك وقادة آخرين، وأبلغهم أن هذا الكلام غير صحيح، نافيا أن يكون له أي دور في عملية فرض العقوبات. وتابع أنه "وخلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعة، طلب قادة الحشد من الكاظمي إصدار موقف رسمي يرفض فيه العقوبات ويطلب ألغاءها، وبخلافه سيعتبرونه متواطئا وداعما لها.
لكن حتى الآن، يقول المصدر، إن "الكاظمي يحاول التهرب من ذلك، لأنه لا يريد أن يقع في مشكلة مع الجانب الأميركي في حال أعلن رفضه للعقوبات. وان كانت الخارجية العراقية اعلنت ذلك في بيان فضيحة.
وهذه ليست المرة التي تتهم فيها الفصائل الموالية لإيران الكاظمي بتسريب معلومات "حساسة" للولايات المتحدة، فقد كانت كتائب حزب الله الارهابية قد حملت رئيس الوزراء العراقي مسؤولية تسهيل مقتل قاسم سليماني، عندما كان رئيسا لجهاز المخابرات.
وفي مارس الماضي، أي قبل نحو شهرين من تولي الكاظمي رئاسة الوزراء، نفى جهاز المخابرات العراقي اتهامات ميليشيا حزب الله واعتبرها "باطلة ومسيئة وتمثل تهديدا صريحا للسلم الأهلي وتؤذي سمعة الأجهزة الأمنية".
 وعلق مراقبون بالرفض التام و"التصرفات الصغيرة" التي يقوم بها الكاظمي وتجرىء هذه العصابات على الدولة وهى لم تعد تعمل حسابا له والدليل حملة الصواريخ التي تطلق على العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء.
وقالوا الكاظمي اختيار ميليشياوي حشدوي ولا أمل في انصلاح حاله.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علي علاوي

بطالة وكورونا وفقر.. وتوجه نحو استقطاع رواتب الموظفين (كارثة جديدة من حكومة الكاظمي) 18 كانون الثاني 2021 02:41 ص

الفقر في العراق

ميراث إيران وعصاباتها والحكومات العميلة.. الفقر وصل 50% في بعض محافظات العراق 18 كانون الثاني 2021 01:35 ص

وزير الخارجية الفرنسي

صفعة فرنسية على وجه ملالي الإرهاب.. كفى تخصيب لليورانيوم سيكون لذلك عواقب وخيمة 18 كانون الثاني 2021 12:47 ص

المنافذ الحدودية

من المنافذ لـ"مزاد العملة" للقطاعات الضخمة والنفط.. إيران وميليشياتها ابتلعت ثروات العراق 17 كانون الثاني 2021 10:15 م

763

الذكرى الثلاثون على حرب الخليج الثانية .. ولا يزال العراق يدفع الثمن غاليا حتى الآن 17 كانون الثاني 2021 09:21 م

مفوضية الانتخابات في العراق

عملاء إيران ينجحون في مخططهم وتحذيرات من اضطرابات عارمة.. مفوضية الانتخابات تقترح التأجيل لأكتوبر المقبل 17 كانون الثاني 2021 09:18 م

الانتخابات

مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي 17 كانون الثاني 2021 05:31 م

الكاظمي والحدود

رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ 17 كانون الثاني 2021 03:47 م

التعليقات