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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 17 كانون الثاني 2021 01:59 ص

البحث عن الجذور "الفارسية".. إيران ترمم "طاق كسرى" في العراق وغضب عارم

طاق كسرى

طهران ترصد مئات الآلاف من الدولارات لتخليد كسرى في العراق وسط أزمة مالية طاحنة تلاحقها

بالرغم من الأزمة المالية التي تعانيها إيران. وبرغم تفشي موجة رابعة لفيروس كورونا وترنح القطاع الصحي في إيران امام الوباء. فإن نظام الملالي الايراني قرر ترميم إيوان كسرى او ما هو معروف في العراق بـ"طاق كسرى" وهو الخبر، الذي فجر موجة عارمة من الغضب بين نشطاء عراقيين اعتبروه استدعاء للتاريخ الفارسي الإيراني ورمزية للاحتلال.
 وكان قد أعلن وزیر التراث الثقافي الإیراني، علي أصغر مونسان، عن تخصيص طهران ميزانية ضخمة لصيانة "إيوان كسرى" جنوبي بغداد، في قرار جاء وسط أزمة مالية تعصف بالإيرانيين وجدل كبير في العراق بشأن "المنحة الغريبة".
وقال مونسان في تصريح صحفي، إنه "بحث مع رئيس هيئة التخطيط والموازنة الإيرانية، أهمية صيانة إيوان كسرى في بغداد". وأضاف أنه حصل على الموافقات اللازمة لتخصيص ميزانية لصيانة الإيوان، المعروف في العراق بـ(طاق كسرى)".
وقال الوزير الإيراني – وفق لتقرير سكاي نيوز عربية،  إلى أن التقديرات الأولية لصيانة الإيوان ترجح تخصيص 600 ألف دولار أميركي، لصيانته وإيران مصممة على توفير هذا المبلغ. وتابع: سنوفد خبراء إيرانيين لمشاهدة الموقع ميدانيا بعد التنسيق مع وزارة الثقافة والآثار، كما أرسلت طلبا رسميا إلى العراق حول هذا الموضوع".
يذكر أن إيوان كسرى يقع في منطقة المدائن التي تقع على بعد 30 كيلومترا جنوبي العاصمة العراقية بغداد. 


على مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الخبر غضبا عارما من جانب  نشطاء اعتبروا تحرك إيران تدخلا غير مقبولا على أرض العراق.
وعلق الناشط عمر الجنابي على حسابه بموقع تويتر: " إيران تبحث عن جذورها الفارسية في العراق وتعتبر هذا المعلم التاريخي ملكها، وحكومة العراق تتفرج!!
وكتب خالد: العراق فاقد لسيادته والشعب العراقي يدفع ثمن انهزامية الحكومات العميلة التي تدار من طهران بوسطة المليشيات.
فيما علق شاهو القرة داغي: تستغل هذه الخطوات لصالحها وتلعب على الوتر القومي للإيرانيين. وعلقت رانيا: الشعب الإيراني ميت جوع والفقيه مستمر يتظاهر بالقوة والنفوذ.
وكتبت جوهرة: لم يكفيهم اللعب على الوتر الطائفي في العراق الان يريدون اللعب على الوتر القومي الفارسي تعساً لهذا الوقت ألذي وصلنا اليه.
وقد بدأ بناء إيوان كسرى في عهد كسرى الأول، المعروف بـ "أنوشِروان"، بعد الحملة العسكرية على البيزنطيين عام 540م. ويمثل الأثر المتبقي أكبر قاعة لإيوان كسرى مسقوفة على شكل عقد دون استخدام دعامات أو تسليح ما، ويسمى محليا ولدى العامة بـ (طاق أو طاك كسرى).
والإيوان المغطى لا زال محتفظاً بأبهته، وكذلك الحائط المشقوق فيه.
 وعلق سياسيون، بأن القرار سياسي وغرضه تأكيد هيمنة إيران على العراق والميليشيات تساندها في مسعاها. ولفتوا أن صمت حكومة الكاظي بعد الضجة حوله يؤكد عمالتها.
ا. ي

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