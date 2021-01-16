ألعاب أحزاب إيران ورجالاتها في العراق.. تحرك لتأجيل الانتخابات والكاظمي يرتب للاستمرار

خبراء: الكاظمي استمرأ الاستمرار في الحكم وتحركات لدعمه في أوساط النشطاء



في الوقت الذي لم ينجح فيه الكاظمي في اثبات حكمه، وعجزه عن حل أي مشكلة حقيقية تواجه الوطن. ولا تزال صواريخ ميليشيات إيران جاهزة ومشهرة على العاصمة بغداد. ولا يزال الاقتصاد يعاني وعلى شفا الإفلاس.

بالرغم من ذلك كله، رصدت تقارير عدة تحركات محسوبة من أطراف عدة تروج لاستمرار الكاظمي وتحاول ايجاد كيانات سياسية جديدة غير الأحزاب التقليلدية القديمة لايجاد بيئة داعمة للكاظمي.

يأتي هذا فيما يُثير توجه عدد كبير من الأحزاب، نحو تبني خطاب يزعم تمثيل الحراك الجماهيري الذي انطلق مطلع أكتوبر في 2019 واستمر عدة شهور، مخاوف من أن يتم استثمار ذلك من قبل ممثلي الإسلام السياسي خلال الانتخابات المُقبلة.

وحذر مراقبون، من أن ذلك سيسمح لأحزاب الإسلام السياسي بإعادة ترتيب أوراقها في ظل التراجع الكبير في شعبيتها، خاصة مع تزايد التكهنات بشأن تأجيل مرتقب للانتخابات في ظل عجز الجهة المختصة عن تأمين متطلبات الاقتراع في هذا الموعد.



وحتى الآن، تتنازع أكثر من 7 أحزاب رئيسية على حق تمثيل الحراك الشعبي الذي يعد الأوسع في تاريخ البلاد، خلال الانتخابات المقبلة التي سيقع تأجيلها، وفقا لمراقبين، إلى أكتوبر عوض موعدها في يونيو.

ويرى متابعون، وفق تقرير نشرته جريدة "العرب"، أن تأجيل الانتخابات من شأنه أن يمنح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة لبناء تحالفات تمكنه من الاستمرار في الواجهة السياسية، لاسيما مع تراجع الإسلاميين مقابل استمرار التنافس بين بقية مكونات المشهد حول من يمثل الحراك.

وشددوا على أن الحراك الشعبي، الذي بدا أنه فرصة للتغيير، ربما يتحول إلى كابوس إذا لم تنسق الأحزاب التي تقول إنها تمثل “الثورة” جهودها الانتخابية خلال الاقتراع المنتظر.





وكسبت قوى الإسلام السياسي، على غرار حزب الدعوة الإرهابي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والحزب الإسلامي وهو ذراع جماعة الإخوان المسلمين في العراق بزعامة رشيد العزاوي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، خبرة واسعة في إدارة العمليات الانتخابية والخروج منها بأفضل النتائج وربما لهذا فهى تلعب الانتخابات باقتدار.

ومع انعدام الخبرة الانتخابية لدى الأحزاب التي نشأت على هامش الحراك الشعبي، يمكن أن تأتي النتائج مخيبة.

واللافت أن أحزابا جديدة انخرطت في سجال ضد قوى ناشئة مثلها، مشككة في شرعية وجودها وحقيقة تمثيلها للحراك، وهو مؤشر مقلق بالنسبة إلى الذين يعولون على احتجاجات أكتوبر لتغيير الأوضاع.

ولفت نشطاء عن بوادر احتكاك بين أحزاب نشأت من رحم احتجاجات أكتوبر، وهو ما سيدفعها إلى التنافس الشرس وتكسير حظوظ بعضها البعض، الأمر الذي سيسمح لأحزاب الإسلام السياسي بتحقيق مكاسب غير متوقعة.

لكن أطرافا على صلة بالأجواء المحيطة برئيس الوزراء تؤكد أن تعدد المنافسين الجدد لأحزاب الإسلام السياسي، هو تكتيك انتخابي مدروس يستجيب لمتطلبات قانون الانتخابات الجديد.



وأقر مجلس النواب، قانونا جديدا للانتخابات يقوم على اعتبار المحافظة دوائر متعددة، بعدما كانت دائرة واحدة يهيمن عليها هذا الحزب الكبير أو ذاك التيار العريض.

وتشير الأجواء المحيطة بالكاظمي إلى أن مشروع رئيس الوزراء الانتخابي يقوم على فكرة استثمار تعدد الدوائر الانتخابية من خلال الدفع بقوائم مرشحين متنوعة، تحت عناوين مختلفة حسب ظروف كل محافظة. ولم يصرح الكاظمي ولا أي من أعضاء فريقه المقربين بشأن الأحزاب التي تمثلهم على المستوى السياسي، أو التي ينوون من خلالها خوض الانتخابات المقبلة.

وكشفت مصادر سياسية، إن مقربين من الكاظمي تواصلوا مع نشطاء بارزين في مختلف المدن العراقية لبحث إمكانية تنظيم حراك سياسي على مستوى حزبي، من دون التثبت مما إذا كانت هذه الاتصالات تجري بتوجيه من الكاظمي أم أنها مساع شخصية.

وقال خبراء، في مجال الانتخابات إن العامل الحاسم في الاقتراع المنتظر يتمثل في حجم الإقبال الشعبي على هذه الممارسة الديمقراطية، فكلما ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات اتسعت آفاق التغيير وتراجعت فرص المزورين.

وكانت قد أثيرت ضجة هائلة قبل نحو يومين، بعدما ظهر تسريب من أن المفوضية العليا للانتخابات، قد أبلغت الرئاسات الثلاث تأجيلها للانتخابات وعدم قدرتها على تنظيمها في شهر يونيو 2021 المقبل، وهو ما أدى الى موجة عارمة من الاعتراضات خلال ساعات قليلة.

ما دفع المفوضية للتأكيد أنها لم تطلب التأجيل وأن هذا الخبر غير صحيح. ويتعلق جموع الشعب العراقي ونشطاء الثورة بالانتخابات القادمة، ويؤكدون أنها الخلاص من احزاب إيران ورجالاتها.

ا.ي