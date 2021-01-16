الساعات العصيبة ومصير إيران.. صواريخ بالقرب من حاملة طائرات أمريكية.. ومراقبون: استعراض إرهابي

خبراء: نظام خامنئي الإرهابي لا يعرف وقع أقدامه ولعبته الإرهابية مكشوفة



قال مراقبون، إن نظام الملالي الإرهابي يضع يده على قلبه ويتحسس الساعات القادمة في ولاية الرئيس ترامب.

وشددوا على أن الساعات القادمة عصيبة جدا على نظام الملالي الإرهابي، خصوصا وأنه قد عانى من العقوبات الأمريكية عليه طوال السنوات الماضية ومن سياسة أمريكية اكتشفت إرهابه ووقفت له بكل قوة.

وقبل أيام من مغادرة الرئيس ترامب، السلطة وتنصيب اليساري جو بايدن رئيسا لأميركا، قالت شبكة "فوكس نيوز" إن الصواريخ بعيدة المدى التي أطلقتها إيران سقطت على مقربة من سفينة تجارية في المحيط الهندي يوم السبت، وعلى بعد 100 ميل من مجموعة نيميتز الضاربة، في أحدث مثال على تصاعد التوترات في المنطقة.



وقال المسؤولون الأميركيون، إن صاروخًا واحدًا على الأقل هبط على بعد 20 ميلًا من سفينة تجارية، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة، وطلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المعلومات الاستخباراتية الحساسة.

وفيما يتعلق بمسؤولي البحرية الأميركية، كانت مجموعة حاملة الطائرات الأميركية نيميتز أيضًا على بعد حوالي 100 ميل من المكان الذي انفجر فيه صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل عندما اصطدما بالمحيط، ما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات. وقال أحد المسؤولين: كنا نتوقع إطلاق الصاروخ".

وفي حين أن 100 ميل في الأفق لا يمكن رؤيتها من حاملة الطائرات أو السفن المرافقة لها، إلا أن أقمار التجسس الصناعية الأميركية التي تدور في مدارات عالية في الفضاء تتبع إطلاق الصواريخ من إيران. وبقيت حاملة الطائرات نيميتز في شمال بحر العرب بناءً على أوامر من الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن طلب البنتاغون عودتها، وهو الأمر الذي دفع بتغيير مسارها والبقاء في المنطقة.

وكان قد أعلن مسؤول بالبنتاغون، أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.

وقال المسؤول إنه يتم نقل حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي.

وأشار خبراء، أن أعمال إيران الاستفزازية ليس لها ما يبررها. وربما تنطلق من عقلية إرهابية جاحدة لقرب انتهاء ولاية الرئيس ترامب. في السياق ذاته قال المراقبون، إن الخطر فوق رأس إيران لم ينته وأن حساب الملالي بقوة قادم لا محالة.

أ.ي