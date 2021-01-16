الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟!

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط.

ووجه النشطاء سؤلا للكاظمي عن حسابتك وحسابات الرؤساء الثلاث وجميع المسؤولين العراقيين الذين تولوا المسؤولية بعد عام 2003 وستعرف لماذا وضع العراق المالي لأنكم سطوتم على أموال الشعب العراقي.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق يمر بظروف صعبة ووضع اقتصادي معقد سببه سوء الإدارة والتخطيط خلال السنوات الماضية ، مضيفا نريد ان نبني البلد ونوجه شبابنا على اساس ثقافة الحياة والامل بالمستقبل، وليس عسكرة المجتمع وثقافة الموت.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن حديث الكاظمي جاء خلال لقائه جرحى وزارة الداخلية في مقر الشرطة الاتحادية ببغداد.



وقال الكاظمي مخاطبا الجرحى، وعدتكم بمتابعة قضايا الشرطة المصابين شخصياً عند لقائي بكم في عيد الشرطة ، وجميع حقوقكم مضمونة، وتواجدي معكم اليوم هو لحل مشاكلكم.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خلل كبير في توفير الدعم لشريحة كبيرة من الجرحى ممن لم يحصلوا على حقوقهم، وبعضهم تعرض لإعاقة كلية، رغم مرور وقت طويل على مراجعاتهم، وهذا تقصير واضح من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة.

وبين الكاظمي أن العلاقة بين الدولة والحكومات وبين المواطن هي علاقة حقوق وواجبات مثلما يؤدي الأبطال واجباتهم فهم يستحقون منا حقوقاً غير منقوصة.

وتابع ، سنعمل على تذليل كل العقبات والتحديات ونسعى لأن تكون لدينا عيادات صحية و مستشفيات تفي بعلاج الابطال المصابين وبالإمكان جلب أطباء أجانب وأجهزة طبية متطورة لعلاجهم.

وأكد نشطاء، أن العراق صار مثل سوريا تحت حكم نظام الملالي الإيراني، والمليشيات الموالية التي لا تقدم أي مشروع تنموي لخدمة البلاد بل القتل والدمار والسرقة لصالح إيران.

وأشار النشطاء إلى أنه لن تقوم للعراق ولا لسوريا قائمة إلا بزوال الميليشيات الإيرانية ليس لديهم مشروع تنموي ويجب إخراجهم من البلدين.

وأكد نشطاء، أالعراق بلد فيه الخير لابد ترك الطائفية والنهوض بالوطن ما ضاع العراق إلا من شيعة وسنة إلا بسبب إيران.

وأوضح نشطاء، أن العراق فيه ثروة لا ينقصه إلا العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ضاع شباب العراق بالفتنة بين أنت شيعي وأنت سني بسبب إيران.

وأشار النشطاء إلى العراق لا ينهض بالظلم وبالقتل وسفك الدماء بل بالعلم وبالحوار والاحتواء وردع الظالم وإرجاع الحق لكل مظلوم .

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الكاظمي:

وقال حساب، "@MdCg0kD1HfLLGIz"، " شاهدوا كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟!".



وأضاف، حساب، "@freehaw52042032"، " لا يوجد تخطيط بل العراق صار متل سوريا بلد حكم الملالي".



وتابع حساب، "@Yahya42044322"، " سوء التخطيط الاحتلال المليشياوي التابع لإيران".



وذكر حساب، "@GokyfLW8HIEgKTz"، " لن تقوم للعراق قائمة وأتباع إيران به".

