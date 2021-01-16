بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 كانون الثاني 2021 06:34 م

الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟

القوات الأمنية

تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا عن الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران والتي تقتل الأبرياء في كل مكان بالعراق؟.

وقد أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القبض على ستة إرهابيين بينهم قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي بأربع محافظات عراقية.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إن جهاز مكافحة الإرهاب شرع بواجبات أمنية شملت مُحافظات مُختلفة، مبيناً أن عناصر الجهاز باشروا بالعملية الأولى في مُحافظة كركوك وشملت أقضية داقوق ثُم الحويجة والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين من عصابات داعـش الإرهابية.

وأضاف أن العملية الثانية نفذت في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين نتج عنها القبض على إرهابي آخر ينتمي لعصابات داعش.

وأوضح أن العملية الثالثة نفذت في مُحافظتي الأنبار وبغداد في منطقتي الكرمة والتاجي ومركز مُحافظة بغداد والتي أسفرت عن إلقاء القبض ثلاثة عناصر بينهم قيادي في عصابات داعـش الإرهابية.

وأشار نشطاء إلى أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، عبارة عن غطاء سياسي للميليشيات والقتلة والمجرمين، حيث لم تقدم عنصرا واحدا من الميليشيات للمحاكم.

وأكد النشطاء، أن للأكراد لهم دولة في الشمال، ويجب أن تكون لأهل السنة والجماعة في غرب دولة تحميهم من الميليشيات الطائفية الموالية لإيران.

وأشار نشطاء، إلى أن قادة ميليشيا الحشد الشعبي، أسوأ من داعش الإرهابي وقادتها وهم الأكثر إجراما بأهل السنة في العراق، فكل مآسي العراق من الحشد الفارسي.

وأكد النشطاء، أن القوات الأمنية  تعتقل كل من يخالف التوجهات الإيرانية في العراق والتهمة الانتماء لداعش الإرهابي.

وأشاء النشطاء إلى أن الجيش العراقي أعلن اعتقال قيادي في داعش الإرهابي، متسائلين: هل قادة داعش سينتظرون من يعتقلهم؟ أم يهربون إلى سوريا.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الميليشيات الموالية لإيران والتي تقتل العراقيين:

وتساءل حساب، "@"GokyfLW8HIEgKTz، " ماذا عن الميليشيات التي تقتل الأبرياء في كل مكان بالعراق؟".


وقال حساب، "@hamoud05"، " قادة الحشد الشعبي الشيعي أسوأ من داعش الإرهابي وقادتها وهم الأكثر إجراما بأهل السنة في العراق .... حيث أن كل مآسي العراق من الحشد الفارسي".


وأضاف، حساب، "@scn2003"، " الخطر الأعظم والأخطر هي الميليشيات الإيرانية!".




أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
علي علاوي

بطالة وكورونا وفقر.. وتوجه نحو استقطاع رواتب الموظفين (كارثة جديدة من حكومة الكاظمي) 18 كانون الثاني 2021 02:41 ص

الفقر في العراق

ميراث إيران وعصاباتها والحكومات العميلة.. الفقر وصل 50% في بعض محافظات العراق 18 كانون الثاني 2021 01:35 ص

وزير الخارجية الفرنسي

صفعة فرنسية على وجه ملالي الإرهاب.. كفى تخصيب لليورانيوم سيكون لذلك عواقب وخيمة 18 كانون الثاني 2021 12:47 ص

المنافذ الحدودية

من المنافذ لـ"مزاد العملة" للقطاعات الضخمة والنفط.. إيران وميليشياتها ابتلعت ثروات العراق 17 كانون الثاني 2021 10:15 م

763

الذكرى الثلاثون على حرب الخليج الثانية .. ولا يزال العراق يدفع الثمن غاليا حتى الآن 17 كانون الثاني 2021 09:21 م

مفوضية الانتخابات في العراق

عملاء إيران ينجحون في مخططهم وتحذيرات من اضطرابات عارمة.. مفوضية الانتخابات تقترح التأجيل لأكتوبر المقبل 17 كانون الثاني 2021 09:18 م

الانتخابات

مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي 17 كانون الثاني 2021 05:31 م

الكاظمي والحدود

رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ 17 كانون الثاني 2021 03:47 م

التعليقات