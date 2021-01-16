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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 كانون الثاني 2021 04:43 م

الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد

الحلبوسي

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد ثم العمل على إقليم اداري يهدف إلى التخلص من المركزية الإدارية.

يأتي ذلك بعد زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى مضيف عشيرة البو عيثة، ولقاءه بعدداً من شيوخ ووجهاء منطقة هور رجب ومنطقة البو عيثة.

واستمع الحلبوسي إلى عدد من المشاكل التي يعاني منها أهالي هذه المناطق، فضلا عن مناقشة أهم الخطوات التي تسهم في تذليلها، والتي سيتم متابعتها مع الجهات المعنية.

وأوضح رئيس البرلمان "أهميةَ دور العشائر في دعم الدولة وترسيخ الاستقرار"، مشيداً "بمواقفها الأصيلة في مختلف الأزمات التي تواجه البلاد". 

وأكد على "ضرورة تشجيع المواطنين على التسجيل البايومتري لغرض اعتماده في الانتخابات المقبلة"، داعياً إلى "المشاركة بفاعلية لاختيار ممثلين يعبرون عن تطلعاتهم، وعدم الالتفات للأصوات التي تدعو لمقاطعة الانتخابات". 

وأشار نشطاء، إلى أنه يجب تشكيل قوة خاصة يكون واجبها حماية المناطق من الميليشيات الإرهابية بشقيها ثم العمل على توثيق الجرائم التي ارتكبت على أيدي مرتزقة إيران ونشرها في العالم أجمع!.

وأكد نشطاء أن زيارة الحلبوسي سيناريو انتخابي بامتياز ليضمن أصوات العشائر، حتى يتمكن من رئاسة مجلس النواب في الدورة المقبلة.

وطالب النشطاء الحلبوسي بزيارة الفلوجة ورؤية المسؤولين بها وهم يفضلون مصالحهم الشخصية على حساب المواطنيين.

وقال النشطاء، إن أغلب المناطق السنية أهلها مهجرين بسبب ميليشيات داعش الإرهابية، وكذلك الميليشيات الموالية لإيران كالحشد الشعبي التي كان لها دورا كبيرا في قتل وتعذيب وتهجير أهل السنة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، شيوخ ووجهاء منطقة هور رجب ومنطقة البو عيثة في مضيف عشيرة البو عيثة:

وقال حساب، "@31BZb1SDJfHK9b5"، " لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد ثم العمل على إقليم إداري يهدف إلى التخلص من المركزية الإدارية، ويجب تشكيل قوة خاصة يكون واجبها حماية المناطق من الميليشيات الإرهابية بشقيها ثم العمل على توثيق الجرائم التي ارتكبت على أيدي مرتزقة إيران ونشرها في العالم أجمع!".


وأضاف، حساب، "@AliMura24170556"، " سيناريو انتخابي ممل العشائر منذ زمن باعت القضية".


وتابع حساب، "@4Kfu5XH4oT0gSSr"، " نص المناطق السنية مهجره بعدها والنص الباقي بالسجن عن أي دعم وعن أي ترسيخ يتحدث".

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