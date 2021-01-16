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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 كانون الثاني 2021 04:07 م

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي: خفض عدد قواتنا في العراق لا يعني تغيير سياستنا

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أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميللر أن خفض عديد القوات الأمريكية في العراق لا يعني وجود تغيير في سياسة واشنطن مضيفا أن بلاده ستستمر في امتلاك منصة لمكافحة الإرهاب في العراق على حد تعبيره.

وأشار ميللر إلى أن القوات الأمريكية وقوات التحالف ستظل موجودة في العراق وأن وجود الولايات المتحدة والتحالف في العراق يظل أمراً حيويا مضيفا أن خفض مستويات القوات الأمريكية في العراق مرهون بحجم قدرات القوات الحكومية في البلاد لمواجهة التحديات الأمنية.


وأكد ميلر أن عدد القوات الأمريكية في العراق انخفض إلى 2500 وذلك التزاما بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصادر في 17 من شهر تشرين الثاني الماضي.

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