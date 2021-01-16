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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 16 كانون الثاني 2021 03:52 م

الكاظمي يفتتح البناية الجديدة لدائرة الطب العدلي.. ونشطاء: تفتحون مكان مخصص للموتى لأنكم لستم صانعي حياة

الكاظمي

أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة العراقية غير جادة في إقامة مشروعات للنهوض بالواقع العراقي، وخاصة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يفتتح البناية الجديدة لدائرة الطب العدلي.

وقد افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، البناية الجديدة لدائرة الطب العدلي المجاورة لمبنى وزارة الصحة والبيئة في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "افتتاح البناية الجديدة لدائرة الطب العدلي الواقعة في منطقة باب المعظم، من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم بحضور وزير الصحة حسن التميمي".

وأجرى الكاظمي "جولة في أقسام وشعب الدائرة، وأشاد بجهود ملاكاتها الطبية والصحية".

وأبدى رئيس الوزراء "حرص الحكومة على دعم المؤسسات الصحية، لتجاوز التحديات الكبيرة"، مشيدا بجهود وزارة الصحة وملاكاتها، التي تواصل العمل بأقصى مايمكن، من اجل عبور التحديات، ومواجهة جائحة كورونا وإنقاذ حياة المواطنين".

ورد النشطاء، على الكاظمي، تفتتح بناية الطب العدلي وهو مكان مخصص للموتى لأنكم لستم صانعي حياة أين افتتاح المشاريع؟، أين الأمن؟ لماذا التركيز على الموت وصناعته والاعتناء به؟.

 وتساءلوا لماذا لا تكون مشاريع للحياة؟ لأنك لا تستطيع مواجهة القتلة الإرهابيين من الميليشيات فإنك توسع مبنى الطب العدلي ليتم استيعاب الأعداد الجديدة.

وتساءل نشطاء، متى نرى رئيس الوزراء يستعمل كل صلاحياته ويكشف قتلة شبابنا وهم معروفين بالصوت والصورة؟ لكن لا شيء.

وأوضحوا هل بناية الطب العدلي يحتاجها المواطن أكثر من أن توقف الاغتيالات والاعتداءات على الشباب المحروم الذي يطالب بأبسط حقوقه.

وقال نشطاء، في بغداد يفتتحون بناية للطب العدلي، وهناك يفتتحون مقبرة النجف النموذجية، ولم نجد من يفتتح مشروع سكني للمواطن الذي يسكن بين صفائح الدهن والطين.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على افتتاح الكاظمي لبناية الطب العدلي:

وقال حساب، "@moola_abood"، " تفتتح بناية الطب العدلي وهو مكان مخصص للموتى لأنكم لستم صانعي حياة أين افتتاح المشاريع؟ أين الأمن؟ لماذا التركيز على الموت وصناعته والاعتناء به؟ لماذا لا تكون مشاريع للحياة؟ لأنك لا تستطيع مواجهة القتلة الإرهابيين من الميليشيات فأنك توسع مبنى الطب العدلي ليتم استيعاب الأعداد الجديدة".


وأضاف، حساب، "@sLecOsTQOK69haw"، " متى نرى رئيس الوزراء يستعمل كل صلاحياته وكشف قتلة شبابنا وهم معروفين بالصوت والصورة لكن لا شيء، هل بناية الطب العدلي يحتاجها المواطن أكثر من أن توقف الاغتيالات والاعتداءات على الشباب المحروم الذي يطالب بأبسط حقوقه".


وتابع حساب، "@naseer_walaa"، " يعني على أساس انحلت كل مشاكل العراق وما بقي بس تفتحون طب عدلي لأن تعرفون ما بقي من الشعب شيء عملتوا المقبرة النموذجية ووفرتوا مكان التشريح".


وذكر حساب، "@AhmadQader13"، " إنجاز عظيم الطب العدلي يعني مصلح الثلاجة للموتة حتى يكفي الكثير من ضحايا الخطف والقتل الشباب".



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