حقوق الإنسان النيابية تقر بوقوع إعدامات ميدانية في الإسحاقي وتطالب بتحقيق عاجل

أقرت لجنة حقوق الإنسان النيابية بوقوع عمليات إعدام ميدانية لمئات الضحايا في ناحية الإسحاقي جنوبي مدينة تكريت واعتبرت هذه الجريمة البشعة انتهاك صريح لمبادئ حقوق الإنسان.

وأوضحت اللجنة، أن أرواح المواطنين لا يجب أن تذهب سدى ولا بد أن يعاقب الجناة والمسؤولين عن هذه الجريمة البشعة مطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى القضاء.

هذا وعُثر قبل أيام على مقبرة جماعية جنوب مدينة تكريت تضم رفات العشرات من “المغيبين” من قبل الميليشيات المسلحة الولائية إلا أن شيوخ ووجهاء عشائر الإسحاقي أشاروا إلى أن القوات الماسكة للأرض تمنع الأهالي من حفر المقابر والبحث عن رفات أولادهم خوفا من الإعلام وفتح ملف المختطفين والمغيبين قسريا