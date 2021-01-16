الحكمة: اجتماع حاسم اليوم لتحديد موعد نهائي للانتخابات.. ونرفض التأجيل أو المقاطعة

أعلن عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة، رحيم العبودي، عن عقد اجتماع بين رئيس الوزراء وقيادات الكتل السياسية والمفوضية اليوم السبت، لتحديد الموعد النهائي للانتخابات، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم المفوضية وعدم العمل على تأجيل الانتخابات أو التشجيع على مقاطعتها.



وقال العبودي في تصريح صحفي إن "التصريحات والأقاويل ارتكزت إلى جملة من التفاصيل أولها هي الأنا السياسية لبعض الكتل والأحزاب وكذلك محاولة البعض لخلط الأوراق أمام المفوضية التي هي أساس هذا الموضوع والمعنية الأولى به مع الحكومة العراقية".



وأضاف: "يجب أن يكون هناك تعضيد لدور هذه المفوضية لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد ونحن في الحكمة نشجع على أن يكون هذا الموعد هو 6 حزيران وإن كانت هنالك آراء مختلفة كان يجب الإفصاح عنها قبل هذه المدة التي أصبحت وشيكة على انعقاد هذه الانتخابات المبكرة".



وشدد على مساندة دور المفوضية "وأن تكون هنالك شفافية ونزاهة عالية لإجراء هذه الانتخابات بموعد ثابت"، مبيناً أن "المقاطعة لا تصب في مصلحة الانتخابات لأن العملية السياسية في العراق فتية وبحاجة للنضوج".





ولفت عضو تيار الحكمة إلى أنه "عندما يكون هنالك تعاضد لجميع القوى السياسية حول هذا الموعد ستكون الانتخابات بهيئة مختلفة لدى الشعب العراقي، لكن البعض يحاول من خلال تعطيل قانون المحكمة الاتحادية تأجيل هذا الموعد، وأطراف كثيرة صرحت بمحاولة تأجيل الانتخابات وكان هناك تصريح واضح لأحد نواب الفتح قبل ثلاثة أيام حول هذا الصدد".