اللجنة المالية: إنهاء مناقشة 40 مادة في مشروع موازنة العام الحالي



أكدت اللجنة المالية النيابية إنهاء مناقشة 40 مادة من أصل 57 في مشروع موازنة العام الحالي،

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "اللجنة المالية وصلت في قراءتها لبنود الموازنة للمادة 40، وبقي لديها 17 مادة.".

وأضاف، "لم تحسم اللجنة أمرها بعد بشأن الموازنة، ويوجد وقت كاف لإنهائها قبل العطلة التشريعية، وإذا ما احتاجت إلى وقت آخر سيتم تمديد الفصل التشريعي"، مضيفاً أنه "تم تشكيل 5 لجان فرعية تعمل على خفض النفقات من خلال الجلوس مع جميع الوزارات والهيئات للنظر في النفقات وما يمكن تخفيضه منها.

وتابع كوجر ان "اللجنة بدأت اجتماعاتها بالوزارات البسيطة، كالعمل والشؤون الاجتماعية والعدل، أي التي لا تحتاج إلى موازنات ضخمة، فضلاً عن الاجتماع مع رئاسة الجمهورية و مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.

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