نائب: موازنة 2021 جاءت خلاف تصريحات حكومة الكاظمي ولم تكن تقشفية

أكد النائب احمد الكناني، ان موازنة 2021 جاءت خلاف تصريحات حكومة الكاظمي ولم تكن تقشفية.



وقال الكناني ان” وحدة من المشاكل الكبيرة في موازنة 2021 هي حجم الانفاق الكبير الذي لايتناسب مع ورقة الحكومة الاصلاحية التي جاءت خلاف تصريحاتها وتوجهاتها بان تكون الموازنة تقشفية”.



واضاف الكناني،انه” لايمكن التصويت على موازنة بهذا الحجم الكبير من الانفاق في ظل ايرادات لايمكنها التغطية ما يجعل ملف ضبط الانفاق امر بالغ لاهمية لافتا الى ان الموازنة تضم ملفات اخرى معقدة وصعبة جدا منها فرض ضرائب على رواتب الموظفين”.