الاقتصاد النيابية: موازنة 2021 تضمنت بنودا مثيرة للجدل أبرزها دفع ديون كردستان

أكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، ان موازنة 2021 تضمنت بنود مثيرة للجدل ابرزها دفع ديون اقليم كردستان.

وقالت شاكر انه” ووفق الدستور لايحق لاقليم كردستان الاقتراض الخارجي كما انه لااحد يعرف الى اين ذهبت تلك القروض والتي هي بمبالغ مالية طائلة لكن المثير للجدل ان توضع في بند في موازنة 2021 لكي تقوم الحكومة الاتحادية بتسديدها معربة عن غضبها مما يجري لانه بعيدا عن الانصاف”.

واضافت شاكر،ان” حجم الاموال المخصصة لاقليم كردستان تعادل اكثر ما خصص ل9 محافظات جنوبية ووسطى في موازنة 2021مؤكدة بان مايحصل امر يثير الكثير من علامات الاستفهام وسيتدعي وقفة نيابية لدعم الحقوق لكل المحافظات العراقية دون استثناء”.