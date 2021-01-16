بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 كانون الثاني 2021 10:51 ص

التخطيط النيابية: وزير المالية تسبب بكارثة اقتصادية للقطاع الخاص

محمد عبد الكريم البلداوي

اتهمت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي ، وزير المالية علي علاوي بالتسبب في كارثة اقتصادية للقطاع الخاص بسبب رفع الدولار، مبينة ان الوزير هو شخصيا لا يعترف في الورقة البيضاء التي اعدها بنفسه ولم يضمنها في الموازنة.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي ان “الوزير تحدث عن اجراءات حكومية تقشفية قاسية واجراءات ضد الرئاسات الثلاث، الا ان ما وجدناه هو صرف مبالغ طائلة ونفقات خيالية.
وأضاف البلداوي، ان “الوزير تسبب في كارثة اقتصادية للقطاع الخاص الذي فقد اكثر من 25% من امواله داخل العراق سبب رفع الدولار بشكل مفاجئ ودون أي تخطيط”، مبينا ان “وزير المالية علي عبد الامير علاوي يتخيل وكأنه في لندن او سويسرا وشرع برسم ترهات ضمن الورقة البيضاء التي لم تضمّن في الموازنة بالاصل.
وأشار إلى ان “الوزير والحكومة لا يعلمون مدى الارباح او الاموال التي ستجنى بعد صرف 164 ترليون دينار خلال الموازنة ما تعد كارثة اقتصادية لا يمكن السماح بتمريرها مطلقا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: امتحانات الكورس الأول للدراسة الأولية بعد 18 آذار المقبل 17 كانون الثاني 2021 11:48 ص

فيان صبري

نائبة كردية تستبعد إجراء الانتخابات في وقتها 17 كانون الثاني 2021 11:46 ص

البعيجي

البعيجي يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين من ارتفاع الدولار 17 كانون الثاني 2021 11:45 ص

الانتخابات في العراق

جمال كوجر: لا يوجد توافق سياسي على موعد الانتخابات المبكرة 17 كانون الثاني 2021 11:19 ص

دولارات

نائب: الحكومة تنوي سداد 27 مليار دولار ديون الإقليم غير القانونية من الموازنة 17 كانون الثاني 2021 11:12 ص

المالية النيابية

المالية النيابية تعتزم تقليل فارق سعر النفط المعتمد بالموازنة 17 كانون الثاني 2021 11:10 ص

وزير التعليم

مركز الإعلام الرقمي يحذر من قنوات وهمية باسم وزارة التعليم على تيليجرام 17 كانون الثاني 2021 10:43 ص

مقبرة جماعية

حقوق الإنسان النيابية تقر بوقوع إعدامات ميدانية في الإسحاقي وتطالب بتحقيق عاجل 16 كانون الثاني 2021 03:16 م

التعليقات