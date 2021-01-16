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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 كانون الثاني 2021 10:49 ص

التميمي : هدفنا ضغط إجمالي النفقات وتعظيم الإيرادات الأخرى في الموازنة

ماجدة التميمي
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية  ماجدة التميمي عن استمرار اجتماعات اللجنة لمناقشة مواد موازنة عام 2021  ،تمهيدا لاجراء التعديلات عليها ، بما يلائم معطيات المرحلة الراهنة ومراعاة مصلحة الدولة والمواطن" .

وأشارت التميمي  في بيان , الى عمل اللجنة المالية النيابية  لساعات متأخرة  لحرصها على التصويت على الموازنة بأسرع وقت ممكن وعزمها  على تخفيض اجمالي النفقات وتعظيم الايرادات الاخرى لتقليل  نسبة العجز وتوجيه استخدام الموارد لتحقيق المصلحة العامة"..
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أخر تعديل: السبت، 16 كانون الثاني 2021 11:06 ص
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