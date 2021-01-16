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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 16 كانون الثاني 2021 10:44 ص

الدراجي : محاولة الالتفاف على موعد الانتخابات تمنح المتسلطين والفاسدين فرصة لزيادة مغانمهم

الدراجي
أبدى عضو مجلس النواب  محمد صاحب الدراجي، رفضه لمطالب تأجيل الانتخابات، عاداً هذه المطالب "محاولة للالتفاف على موعد الانتخابات، وتمنح "المتسلطين فرصة لزيادة مغانمهم.

وقال الدراجي في تغريدة بموقع تويتر إن "مطالب الشعب والمرجعيات كانت واضحة، قانون انتخابات ومفوضية جديدين وانتخابات مبكرة".

وأوضح أن "محاولة الالتفاف على موعد الانتخابات المبكرة ضد إرادة الشعب، وسيمنح المتسلطين والفاسدين فرصة لزيادة مغانمهم".

واضاف "على البرلمان دعم اجراء انتخابات مبكرة ليقول الشعب كلمته، وبنسبة مشاركة عالية، والا لن يتغير شيء.
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