مفوضية الانتخابات تلمح لإمكانية تأجيل موعد الانتخابات المبكرة لهذا التاريخ

قالت مفوضية الانتخابات في العراق، إنها مستعدة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في إطار موعدها المحدد في حزيران المقبل أو في موعد لا يتجاوز شهر أيلول المقبل.

جاء ذلك في بيان للمفوضية عقب اجتماع مع الرئاسات العراق الثلاث بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت.

عرض رئيس وأعضاء مجلس المفوضين خلال الاجتماع، الجدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، وتم مناقشة المواعيد المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في ٢٠٢١/١/٢، واستمرار عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية، وأيضاً المدد المحددة لتشكيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين.

وناقش المجتمعون التحديات التي ترافق الموعد المذكور وضرورة إفساح المجال للأحزاب والتحالفات والمرشحين من أجل التحالف والتي بدأت بتاريخ ٢٠٢١/١/٩، وتنتهي عند٢٠٢١/١/١٦، كما نوقشت السبل التي يمكنها أن تسهم في زيادة نسبة التسجيل البايومتري. وبحسب توجيه رئيس الوزراء بضرورة تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءً من شهر شباط.

وفي الاجتماع، أعلنت المفوضية، أنها برغم التحديات الصحية والاقتصادية التي أثرت على استقرارها الوظيفي، فهي على استعداد كامل من الناحية الفنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية في ٦/٦ /٢٠٢١، أو في أي موعد آخر؛ لإعطاء فرصة أكبر لتسجيل التحالفات والمرشحين وتسجيل الناخبين كافة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، على أن لا يتجاوز ذلك شهر أيلول المقبل، مع تأكيد المفوضية على أهمية استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاح الانتخابات، وهي قانون المحكمة الاتحادية، وتأمين حماية الانتخابات.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية، فقد خرج اجتماع رئاسات العراق وبعثة "يونامي" يوم الخميس بتوصية لحل مجلس النواب نفسه وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية وتقديم الدعم الكامل للمفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات المبكرة في وقتها المقرر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.



