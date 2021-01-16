المئات من متظاهري الناصرية يطالبون بالكشف عن مصير سجاد العراقي

تجمع المئات من المتظاهرين، يوم الجمعة، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط سجاد العراقي.

وذكر مصدر محلي أن المئات من المتظاهرين اجتمعوا في ساحة الحبوبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمغيبين، وأبرزهم سجاد العراقي الذي يجهل مصيره منذ نحو شهرين.

واضاف؛ ان المتظاهرين طالبوا بإقرار قانون النفط والغاز الاتحادي، مشيرا إلى أن التظاهرات أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة.