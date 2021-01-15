المفوضية تناقض نفسها في إجراء التصويت.. ونشطاء: تأجيل الانتخابات لن يغير شيئا في ظل سطوة السلاح بالعراق

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سواء تم عقد الانتخابات البرلمانية المبكرة بالعراق في موعدها بحريزان المقبل أم تأجيليها، إلى أيلول المقبل، فإن ذلك لن يغير شيئا في ظل سطوة السلاح بالعراق.

وأشار نشطاء إلى أن كلمة السلاح تحسم كل شيء في العراق حتى الأصوات داخل الصناديق، وأن الضغوطات كبيرة على مفوضية الانتخابات والثقة شبه معدومة بالجهات المشرفة على الانتخابات والمسؤولة عن مراقبتها.

وناقضت مفوضية الانتخابات نفسها، حين نفت عدم قدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وهي نفسها المفوضية التي أبلغت من قبل أطراف سياسية بعدم قدرتها على اجراء الانتخابات في حزيران المقبل.

وأكدت المفوضية استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال عام 2021 بعد تحقق الشروط الموضوعية وعلى رأسها إنجاز البرلمان لقانون الانتخابات وتوفير الموازنة اللازمة لتنفيذ العملية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية.

وذكرت المفوضية ـ في بيان لهاـ أنه يجب على البرلمان أيضا إكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.

وشددت على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين، كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل إرادة الشعب العراقي الحقيقية.

من جانبه، قال المحلل السياسي عمر عبدالستار، إن تأجيل الانتخابات لن يغير شيئا من واقع العراق المتردي في ظل سطوة السلاح المنفلت.

وأشار إلى أن موعد الانتخابات يرتبط بقرارات خارجية مع العلم أن سياسة بايدن مع إيران ستحدد بوصلة التغيير في العراق.

من جهته، قال الإعلامي عمر الجنابي، إن قرار تأجيل انتخابات مجلس النواب العراقي حسم إلى حد كبير ولا قدرة على إجراء الانتخابات في ٦ من حزيران المقبل.

وأشار إلى أن الضغوطات كبيرة على مفوضية الانتخابات والثقة شبه معدومة بالجهات المشرفة على الانتخابات والمسؤولة عن مراقبتها.

وأكد أن كلمة السلاح تحسم كل شيء في العراق حتى الأصوات داخل الصناديق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تناقضات مفوضية الانتخابات العراقية:



وقال حساب، "@Mohamma41927052"، " حكومة إيران غير شرعية فهذه حكومة احتلال إيراني بجنسية عراقية".



وأضاف، حساب، "@OKmCnoWX4GBM07H"، " إذا ما تنتهي ٤سنوات في مجلس النواب فلا يعقدون انتخابات كل عضو دافع مليون دولار ومشتري كرسي، غير الذي يطلع فلوسه. وكل هذا والانتخابات مزورة ونفس حالة تريد انتخابات نزيها بوجود الميليشيات الإيرانية".



وتابع حساب، "@alimarymu"، " تقريبًا تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات بسبب عدم قدرة مفوضية الانتخابات ومؤسسات أخرى ساندة على تطبيق قانون الأحزاب، جاء التأجيل إلى وقت لاحق لتأجيل الانفجار أو إنتاج عملية انتخابية فاشلة في ظل انتشار السلاح والمال المجهول المصادر".

