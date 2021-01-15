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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 04:58 م

واشنطن ترفض دعوات أممية للتراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي "إرهابية".. ونشطاء: منظمة إرهابية تحركها إيران

الحوثي

هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمم المتحدة بعد مطالبتها لواشنطن بالتراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن "منظمة إرهابية".

وأكد النشطاء، أن الأمم المتحدة منظمة إرهابية تديرها إيران لصالحها فبالرغم من إرهاب إيران أمام العالم بأسره إلا أنها لا تنظر إليه ولا تصدر أي قرار إدانة ضد إيران.

وأشار النشطاء إلى أن الأمم المتحدة هي أحد أسباب صمود ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى الآن ولا يستبعد تهريبهم للسلاح للحوثي بحجة المساعدات.

ورفضت واشنطن الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية".

وشدد نائب سفير واشنطن بالأمم المتحدة ريتشارد ميلز، خلال جلسة لمجلس الأمن، على الأهمية السياسية لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

كما أكد اتخاذ واشنطن لإجراءات إنسانية كافية في اليمن عقب تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، لضمان عدم حصول كارثة إنسانية حذّر منها بعض المسؤولين الأمميين ومنظمات الإغاثة.

ويأتي هذا بعدما دعا ثلاثة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى إلغاء قرار تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية أجنبية، وحذروا من أن التصنيف سيدفع البلاد صوب مجاعة على نطاق واسع وسيعرقل جهود السلام.

ووجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفثس ومارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التحذيرات خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي الخميس عن اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام يدعم دعوة مسؤوليه لواشنطن بالعدول عن قرارها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القرار ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران يوم الأحد وسيبدأ سريانه في 19 يناير، آخر يوم لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جهته، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لمجلس الأمن إن حكومته ترحب بقرار الولايات المتحدة.

وأشار نشطاء، إلى أن عملاء إيران ليسوا جزء من الشعب اليمني، فالحوثيين ليسوا جزء من الشعب اليمني، هم عائله نصبت نفسها خليفة الله في اليمن، الذي فيه كل المذاهب والفرق والعقائد، وهي فرقة لا تتجاوز 15٪ من الشعب تريد أن تحكم اليمن كله وليت بدعوى الانتخاب لا بدعوى إنهم مكلفون من الله وإيران.

وأكد نشطاء أن الأمم المتحدة هي من تسبب بالدمار العربي، والأمم المتحدة منظمة إرهابيه من الدرجة الأولى بالتعاون مع إيران.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مطالبات الأمم المتحدة لواشنطن بالتراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي بالإرهابية:

وقال حساب، "@td5eghMFa2xuhQ7"، " منظمة إرهابية تحركها إيران".


وأضاف، حساب، "@aliraqe42402837"، " الأمم المتحدة هي أحد أسباب صمود الحوثي إلى الآن ولا يستبعد تهريبهم للسلاح للحوثي بحجة المساعدات".


وتابع حساب، "@waleed_8778"، " لا يمكن قبول متخلف قادم من الجبال يريد يحكم حضارة عظيمة مثل اليمن ويؤمن بـ خرفات دجال معمم في قم!".


وذكر حساب، "@eid801"، " لا أظن أن هناك شخص إلى الآن يشك في تصرفات منظمة الأمم المتحدة الإرهابية وتعاطفها مع الإرهابيين الحوثيين، وإلا كان اليمن في سلام من أعوام وكذلك العراق وسوريا وليبيا فالحرب مصدر رزق لتجار السلاح والغذاء والدواء في عصبة الأمم".

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