سفير مصر بواشنطن: تدخل إيران بلبنان وسوريا واليمن والعراق عمق المشاكل فيها.. ونشطاء: إيران محور الشر في العالم

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إيران هي محور الشر في العالم بأسره، عبر نظامها الإرهابي، وميليشياتها المنتشرة في العراق واليمن وسوريا ولبنان وأمريكا اللاتينية وغيرها..

من جانبه، أكد السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن، أن مصر ترى أن الملف النووي الإيراني ليس هو وحده المشكلة بالنسبة لسلوك إيران في المنطقة وإنما تدخل طهران ومساعيها لتدمير الأصول المملوكة للدول العربية في أنحاء المنطقة وهو ما يجب مواجهته.

وأضاف زهران في تصريحات صحفية، أن هناك فرصة للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة في ظل تفاقم التدخل الإيراني في الصراعات المختلفة بالمنطقة سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن وهو ما أدى إلى تعميق المشكلات فيها.

وقال "لا يجب التعامل مع الملف النووي الإيراني بمعزل عن التدخلات الإيرانية في سائر الصراعات بالمنطقة".

وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات السفير المصري في واشنطن ضد إيران، مؤكدين أن إيران محور الشر في العالم وتلعب بالنار.

وأشار مراقبون إلى أن إيران من جهتها مستمرة في ضرب استقرار دول المنطقة، بتحريك أذرعها ووكلائها في عدد من الدول العربية.

وأكد مراقبون، أن بايدن بحاجة إلى دول الخليج العربي لمساعدته، في وقف الإرهاب الظلامي، وتهديد إيران لأمن الخليج والبحر الأحمر والمضايق البحرية، وهو يبحث عن شركاء يمكنهم مساعدة حكومته لتجاوز أزمة بلاده، وهذا لن يتحقق دون شركاء أقوياء في الخليج العربي.

وبحسب الخبراء، فإن بايدن لن يكرر أخطاء أوباما ويكون نسخة من سياساته في التعامل مع إيران وأي تنظيمات إرهابية.

وأكد نشطاء، أن ميليشيات إيرانية تتبع الحرس الإيراني تتغلغل داخل أراضي الدولتين العربيتين العراقية والسورية وتخرب منشآت حيوية فيهما وقتل ابناءها وسرقة ممتلكاتهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات سفير مصر بواشنطن معتز زهران ضد إيران:

وقال حساب، "@GokyfLW8HIEgKTz"، " محور الشر والخراب إيران".



وأضاف، حساب، "@zah7ham"، " إيران يحكمها ويتحكم فيها الشيطان وأعوانه بعد حكم زنادقة ملالي طهران، الله يلعن إيران وملاليها وأذنابهم".



وتابع حساب، "@AltabibAlsaleh"، " توضيح صحيح ومطلب مهم من قبل السيد سفير جمهورية مصر العربية بواشنطن للمجتمع الدولي حول تغلغل ميليشيات إيرانية تتبع الحرس الإيراني داخل أراضي الدولتين العربيتين العراقية والسورية وتخريب منشآت حيوية فيهما وقتل أبناءها وسرقة ممتلكاتهم".

