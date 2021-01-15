8 معلومات عن يحيى موسى القيادي في حسم الإرهابية المدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديث جديد لقوائم الإرهاب، تضمن إدراج تنظيمي «ولاية سيناء» و«حسم» على القوائم الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة «أوفاك».للرجال فقط: لا داعي للعمليات الجراحية.. وصفة هتوصلك لآخر الطريق



و شمل بيان وزارة الخزانة الأمريكية إدراج يحيى موسى، العضو البارز أيضاً في تنظيم حسم، وهو متواجد في إسطنبول بتركيا، وسبق أن عمل متحدثا باسم وزارة الصحة في عهد الإخواني محمد مرسي، والهارب إلى تركيا، وجاء اسمه في عدة قضايا عنف ارتكبها عناصر تنظيم الإخوان وأذرعه المسلحة.



ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن يحيي موسى.



1- اسمه الكامل: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى.



2 - الأسماء الحركية: «صن رايز، خطاب، خالد، سعد، والدكتور».



3 - حرض وخطط لعملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، في يونيو 2015.



4 - اعترف منفذو جريمة اغتيال النائب العام الأسبق، بتلقيهم تكليف من الإخواني الهارب يحيى موسى، وجاء ترتيبه الخامس في أمر الإحالة.



5 - أصدرت جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، في يوليو 2017، حكما غيابيا بإعدامه، في قضية اغتيال النائب العام.



6 - كلف عناصر من حركة "حسم" بتنفيذ هجوم على كمين بمدينة نصر، يوم 2 مايو 2017، واستشهد فيه ضابطان وأمين شرطة.



7 - كلف عناصر "حسم" بتنفيذ محاولة فاشلة لاغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، في مارس 2018.



8 - عاقبته محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المؤبد، في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.



ويعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكالة استخبارات مالية وتنفيذ قانون في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، يدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم الولايات المتحدة لأجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.



بموجب السلطات الاستثنائية الوطنية للرئيس الأمريكي، ينفّذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نشاطاته ضد الدول الأجنبية، فضلاً عن مجموعة مختلفة من المنظمات والأفراد الآخرين، مثل الجماعات الإرهابية التي تعد تهديدًا للأمن القومي في الولايات المتحدة.