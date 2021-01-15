بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 18 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
رسول: الكاظمي شدد على ضبط الحدود مع سوريا.. نشطاء: وماذا عن ضبط الحدود مع إيران؟ ناشطون يشكلون تكتلا سياسيا لخوض الانتخابات.. ومغردون: فكرة جيدة والشعب العراقي هو الفيصل في الاختيار الكاظمي: وضعت برنامجاً لمقابلة الجرحى في وزارة الدفاع والحشد.. نشطاء: لماذا لم تكشف عن قتلة المتظاهرين؟ مراقبون: الانتخابات المبكرة صعبة ومعقدة.. ونشطاء: ستكون مسرحية هزلية بائسة تزيد من بؤس المواطن العراقي قاذفات B-52 الأميركية تعبر إسرائيل باتجاه الخليج.. ونشطاء: لردع إيران والمليشيات العراقية الموالية لها سقوط صاروخ إيراني قرب حاملة طائرات أمريكية.. مغردون: إيران نمر من كرتون وستظهر على حقيقتها إذا حمي الوطيس الكاظمي: العراق يمر بوضع اقتصادي معقد.. ونشطاء: كم في حساباتكم البنكية وستعرفون السبب؟! الجيش العراقي يعتقل 6 عناصر من داعش بينهم قيادي.. ونشطاء: ماذا عن ميليشيات إيران التي تقتل العراقيين في كل مكان؟ الميليشيات الموالية لإيران تنزل الأعلام بدير الزور.. ونشطاء: مهما فعلتم الغارات الجوية مستمرة ضدكم الحلبوسي يزور مضيف عشيرة البو عيثة.. ونشطاء: لا خيار لسنة العراق سوى رص الصفوف وتشكيل مجلس قيادة موحد
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 03:48 م

8 معلومات عن يحيى موسى القيادي في حسم الإرهابية المدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية

حسم
 
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديث جديد لقوائم الإرهاب، تضمن إدراج تنظيمي «ولاية سيناء» و«حسم» على القوائم الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة «أوفاك».للرجال فقط: لا داعي للعمليات الجراحية.. وصفة هتوصلك لآخر الطريق
 
و شمل بيان وزارة الخزانة الأمريكية إدراج يحيى موسى، العضو البارز أيضاً في تنظيم حسم، وهو متواجد في إسطنبول بتركيا، وسبق أن عمل متحدثا باسم وزارة الصحة في عهد الإخواني محمد مرسي، والهارب إلى تركيا، وجاء اسمه في عدة قضايا عنف ارتكبها عناصر تنظيم الإخوان وأذرعه المسلحة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن يحيي موسى.

1- اسمه الكامل: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى.

2 - الأسماء الحركية: «صن رايز، خطاب، خالد، سعد، والدكتور».

3 - حرض وخطط لعملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، في يونيو 2015.

4 - اعترف منفذو جريمة اغتيال النائب العام الأسبق، بتلقيهم تكليف من الإخواني الهارب يحيى موسى، وجاء ترتيبه الخامس في أمر الإحالة.

5 - أصدرت جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، في يوليو 2017، حكما غيابيا بإعدامه، في قضية اغتيال النائب العام. 

6 - كلف عناصر من حركة "حسم" بتنفيذ هجوم على كمين بمدينة نصر، يوم 2 مايو 2017، واستشهد فيه ضابطان وأمين شرطة.

7 - كلف عناصر "حسم" بتنفيذ محاولة فاشلة لاغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، في مارس 2018.

8 - عاقبته محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بالسجن المؤبد، في قضية محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.

ويعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكالة استخبارات مالية وتنفيذ قانون في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة،  يدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم الولايات المتحدة لأجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.

بموجب السلطات الاستثنائية الوطنية للرئيس الأمريكي، ينفّذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نشاطاته ضد الدول الأجنبية، فضلاً عن مجموعة مختلفة من المنظمات والأفراد الآخرين، مثل الجماعات الإرهابية التي تعد تهديدًا للأمن القومي في الولايات المتحدة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
فرنسا تغلق 9 مساجد

السلطات الفرنسية تغلق 9 مساجد .. ما الأسباب ؟ 16 كانون الثاني 2021 08:03 ص

ترامب

وفاة طبيب ترامب السابق عن عمر يناهز 73 عاماً 15 كانون الثاني 2021 03:53 م

كورونا

بعد ارتفاع عدد المصابين.. بريطانيا تستعين بالجيش لمكافحة كورونا 15 كانون الثاني 2021 03:38 م

155-155553-russia-withdraws-agreement-with-america_700x400

الدب الروسي ينسحب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع أمريكا 15 كانون الثاني 2021 03:25 م

خامنئي

الغضب الشعبي يتزايد في إيران ضد مخطط توريث منصب المرشد لنجل حامنئي 14 كانون الثاني 2021 05:05 م

لغم إيراني

ليصبح الاجمالي 22 لغما .. العثور على لغم بحري إيراني جديد من نوع "صدف" غربي اليمن 14 كانون الثاني 2021 04:37 م

صور الأقمار الصناعيىة

صور أقمار صناعية توثق نشر طائرات إيران "الانتحارية" في اليمن 14 كانون الثاني 2021 03:07 م

880999de-eae7-4763-a829-4dbb9496dfe3

بعد الضربات الإسرائيلية الساحقة .. ميليشيات إيران تعيد الانتشار في البوكمال ودير الزور 14 كانون الثاني 2021 02:59 م

التعليقات