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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 03:30 م

"فيفا" يعلن انسحاب بطل نيوزيلندا من كأس العالم للأندية.. والموقف من البطولة

اوكلاند
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من بطولة كأس العالم للأندية بسبب جائحة كورونا.
 
وأوضح فيفا، في بيان رسمي، أنه في ضوء الخطابات المتبادلة مع الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، تبين لديه أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل.
 
وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية تنحصر بين الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري وتيجريز المكسيكي، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.
 
وبناء أيضا على هذا الانسحاب، فإنه لن تقام مباراة الجولة الأولى، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني.
 
وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مونديال الأندية يوم 19 من الشهر الجاري بمدينة زيوريخ السويسرية.
 

كأس العالم للأندية.. الفيفا يعلن انسحاب أوكلاند وموقف البطولة

العين الإخبارية
أوكلاند سيني
أوكلاند سيني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من بطولة كأس العالم للأندية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الفيفا، في بيان رسمي، أنه في ضوء الخطابات المتبادلة مع الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم في الأيام الأخيرة، تبين لديه أن متطلبات سلطات نيوزيلندا فيما يتعلق بالعزل والحجر الصحي تتجاوز اختصاص الفيفا، وبالتالي، لم يكن من الممكن الوصول إلى حل.

وبعد انسحاب أوكلاند سيتي، فإن منافسات كأس العالم للأندية تنحصر بين الدحيل القطري والأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني وأولسان هيونداي الكوري وتيجريز المكسيكي، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.

وبناء أيضا على هذا الانسحاب، فإنه لن تقام مباراة الجولة الأولى، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني.

وستجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مونديال الأندية يوم 19 من الشهر الجاري بمدينة زيوريخ السويسرية.

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