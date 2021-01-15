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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 03:25 م

الدب الروسي ينسحب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع أمريكا

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أعلنت روسيا البدء في إجراءات الانسحاب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع أمريكا ردا على انسحاب واشنطن العام الماضي.
 
وقالت الخارجية الروسية، الجمعة، إنها بدأت إجراءات الانسحاب من المعاهدة بسبب عدم إحراز تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار المعاهدة. 
 
وأضافت الخارجية في بيان، اليوم: "نظرا لعدم إحراز أي تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار عمل المعاهدة ضمن الشروط الجديدة، فإن وزارة الخارجية الروسية مخولة بالإعلان عن بدء الإجراءات المحلية الداخلية لانسحاب روسيا الاتحادية من معاهدة الأجواء المفتوحة".
 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة أصبح ساريًا.

وبذلك تكون الولايات المتحدة أنهت رسميا مشاركتها في معاهدة الأجواء المفتوحة، بعد نصف عام من إعلان اعتزامها الانسحاب من الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الثقة من خلال السماح للدول بمراقبة جيوش بعضها البعض.

 
وسمحت اتفاقية الحد من الأسلحة، التي تم التفاوض عليها في عام 1992، للدول الـ34 المشاركة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، بإجراء رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض.
 
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن موسكو انتهكت اتفاق الأجواء المفتوحة من خلال منع رحلات الاستطلاع حول مناطق معينة، بما في ذلك جيب كالينينجراد الروسي والحدود مع جورجيا، وكذلك منع رحلات المراقبة الجوية فوق التدريبات العسكرية الروسية.
 
 

روسيا تنسحب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع أمريكا

وكالات
وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف

أعلنت روسيا البدء في إجراءات الانسحاب من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع أمريكا ردا على انسحاب واشنطن العام الماضي.

وقالت الخارجية الروسية، الجمعة، إنها بدأت إجراءات الانسحاب من المعاهدة بسبب عدم إحراز تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار المعاهدة. 

وأضافت الخارجية في بيان، اليوم: "نظرا لعدم إحراز أي تقدم في إزالة العقبات التي تحول دون استمرار عمل المعاهدة ضمن الشروط الجديدة، فإن وزارة الخارجية الروسية مخولة بالإعلان عن بدء الإجراءات المحلية الداخلية لانسحاب روسيا الاتحادية من معاهدة الأجواء المفتوحة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن انسحاب بلاده من معاهدة الأجواء المفتوحة أصبح ساريًا.

وبذلك تكون الولايات المتحدة أنهت رسميا مشاركتها في معاهدة الأجواء المفتوحة، بعد نصف عام من إعلان اعتزامها الانسحاب من الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز الثقة من خلال السماح للدول بمراقبة جيوش بعضها البعض.

وسمحت اتفاقية الحد من الأسلحة، التي تم التفاوض عليها في عام 1992، للدول الـ34 المشاركة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، بإجراء رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن موسكو انتهكت اتفاق الأجواء المفتوحة من خلال منع رحلات الاستطلاع حول مناطق معينة، بما في ذلك جيب كالينينجراد الروسي والحدود مع جورجيا، وكذلك منع رحلات المراقبة الجوية فوق التدريبات العسكرية الروسية.

 

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