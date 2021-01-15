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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 02:36 م

بعد أن دكت الضربات الإسرائيلية معاقلهم .. فلول ميليشيا إيران مذعورون يتخفون وسط الأهالي بسوريا

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المليشيات الإيرانية والموالية لها تغيّر مواقعها في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة.
 
وقال المرصد إن ميليشيا إيران تواصل إعادة نشر وتغيير مواقعها في مدينتي الميادين والبوكمال ضمن الأراضي السورية قرب الحدود مع العراق، ومناطق أخرى في ريف دير الزور. 
 
وأضاف أن المليشيات الإيرانية كثفت انتشارها بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة دير الزور وريفها، حيث نقلت عتادها العسكري وغيرت مواقع معسكراتها.
 
يذكر أن ضربات إسرائيلية، الأربعاء، قتلت 57 شخصًا في استهداف مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من القوات السورية وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية.
 
وانتشرت تلك المليشيات ضمن أحياء سكنية تخوفا من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة، والقسم الآخر انتشروا بمواقع تابعة لهم.
 
وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات المحلية الموالية لها، أخلت مقراتها العسكرية من الأسلحة الثقيلة بشكل كامل من منطقة المزارع الواقعة على أطراف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت بنقل عدد كبير من السيارات العسكرية والآليات الثقيلة باتجاه مدينة الميادين.
 
وعمدت المليشيا إلى توزيع الآليات الثقيلة على أحياء متفرقة من المدينة، كمنطقة البلعوم والمجري ضمن المدينة.
 
وتعتبر منطقة المزارع الواقعة على بعد نحو 20 كم باتجاه الغرب من مدينة الميادين من أكبر المواقع التي تتمركز بها قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات المحلية الموالية لها، حيث تمركزت بها منذ أوائل شهرأبريل/نيسان 2019، بعد استيلائها على نحو 150 مزرعة تعود ملكيتها لأهالي الميادين، ومن ثم حولتها إلى مراكز تدريب عسكرية تضم معدات ثقيلة، ومئات العناصر من مليشيات "زينبيون وفاطميون والحشد الشعبي العراقي".
 

بعد الضربات الإسرائيلية.. مليشيا إيران تتخفى وسط الأهالي بسوريا

وكالات
مستشارون عسكريون إيرانيون - أرشيفية
مستشارون عسكريون إيرانيون - أرشيفية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المليشيات الإيرانية والموالية لها تغيّر مواقعها في سوريا بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وقال المرصد إن مليشيا إيران تواصل إعادة نشر وتغيير مواقعها في مدينتي الميادين والبوكمال ضمن الأراضي السورية قرب الحدود مع العراق، ومناطق أخرى في ريف دير الزور. 

وأضاف أن المليشيات الإيرانية كثفت انتشارها بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة دير الزور وريفها، حيث نقلت عتادها العسكري وغيرت مواقع معسكراتها.

يذكر أن ضربات إسرائيلية، الأربعاء، قتلت 57 شخصًا في استهداف مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من القوات السورية وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية.

وانتشرت تلك المليشيات ضمن أحياء سكنية تخوفا من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة، والقسم الآخر انتشروا بمواقع تابعة لهم.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات المحلية الموالية لها، أخلت مقراتها العسكرية من الأسلحة الثقيلة بشكل كامل من منطقة المزارع الواقعة على أطراف مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، حيث قامت بنقل عدد كبير من السيارات العسكرية والآليات الثقيلة باتجاه مدينة الميادين.

وعمدت المليشيا إلى توزيع الآليات الثقيلة على أحياء متفرقة من المدينة، كمنطقة البلعوم والمجري ضمن المدينة.

وتعتبر منطقة المزارع الواقعة على بعد نحو 20 كم باتجاه الغرب من مدينة الميادين من أكبر المواقع التي تتمركز بها قوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات المحلية الموالية لها، حيث تمركزت بها منذ أوائل شهرأبريل/نيسان 2019، بعد استيلائها على نحو 150 مزرعة تعود ملكيتها لأهالي الميادين، ومن ثم حولتها إلى مراكز تدريب عسكرية تضم معدات ثقيلة، ومئات العناصر من مليشيات "زينبيون وفاطميون والحشد الشعبي العراقي".

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