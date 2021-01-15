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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 02:30 م

الكاظمي يؤكد أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية.. ونشطاء ساخرون: نقترح على اليابان تبديل الكاظمي بسفيرهم

الكاظمي واليابان

سخر نشطاء عراقيون من تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أكد أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية، واقترح نشطاء تبديل الكاظمي بالسفير الياباني في بغداد.

وأكد النشطاء، أن الكاظمي يلتقي بجميع سفراء الدول الأجنبية ويؤكد أهمية الاستفادة من تجارب تلك الدول في النهوض، لكنه يصرح فقط ولا يستطيع التنفيذ.

واقترح النشطاء على اليابان تبديل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسفير الياباني في بغداد كوتارو سوزوكي، حتى ينهض العراق مثل اليابان، وكذلك إعطاء وزراء العراق هدية إلى اليابان.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، سفير دولة اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، كذلك التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا".

وأكد الكاظمي على "أهمية العلاقة مع اليابان، والاستفادة من تجربتها في النهوض والتنمية، وكذلك في نشر قيم التسامح الحوار والنظرة المستقبلية".

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن "تأييد حكومة بلاده لنهج الحكومة العراقية الحكيم والهادئ، في التعاطي مع التوترات الداخلية والملفات الاقليمية، واعتمادها مبدأ الحوار في حل المشاكل العالقة، بما يخدم استقرار المنطقة"، مبديا "استعداد اليابان لإسناد سياسة العراق ومساعيه اقليميا ودوليا".

وتساءل نشطاء، ماذا استفاد العراق من التجربة اليابانية؟، مؤكدين أن العراق يستفاد من التجربة الإيرانية في اللطم فقط، وأن الميليشيات الإرهابية لا تعرف شيئا عن النهضة.

وقال النشطاء، إن تجربة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية في النهوض كانت عظيمة جدا مثالا يحتذى به، أما تجربة العراق بعد عام 2003 كانت سيئة جدا بعدما سيطر اللصوص على الحكم في بلاد الرافدين.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الكاظمي:

وقال حساب، "@RnTcf2v87LAtirk"، " نقترح على اليابان نبدل رئيس الوزراء بسفيرهم ونعطيهم كل الوزراء هدية".


وتساءل حساب، "@mohamed62569716"، " أحلى شيء الاستفادة من تجربتها .ماذا استفاد العراق من تجربه نهوض اليابان؟".


وأضاف، حساب، "@simsim83638014"، " العراقيون المتناحرون فيما بينهم لو ينسون أنانيتهم لكان صاروا على الأقل 1%  من اليابان وهذا زايد عليهم".


وسخر حساب، "@Husain93706891"، " كلامكم تنظير فقط .. الاستفادة من تجربة اليابان.. استفادوا من تجربة زيمبابوي بالبداية وبعدين فكروا بتجربة اليابان".




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