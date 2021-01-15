التخطيط النيابية: موازنة2021 مخالفة للورقة البيضاء

أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مخالف للورقة البيضاء التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي ، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 مخالفة للورقة البيضاء التي قدمتها حكومة الكاظمي”، لافتا الى ان “هناك مخالفة لقانون الإدارة المالية ضمن الموازنة الذي ينص على عدم تجاوز نسبة العجز 3% حيث ان العجز بهذه الموازنة بلغ 60بالمائة.

واضاف ان “الموازنة الحالية غير واقعية ومبالغ فيها كثيرا وتمثل تخبط الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية”، مبينا ان ” مشروع قانون موازنة 2021 تضمن عدة مخالفات دستورية وقانونية سيتم تعديلها ومناقشتها بشكل عاجل.