وزير الخارجيّة : يجب أن تحظى الانتخابات القادمة بثقة الشعب

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أنّ الحكومة تسعى لأن تكون الانتخابات القادمة انتخابات حُرّة ونزيهة وتحظى بثقة الشعب.



وأشار الوزير خلال لقائه ماثيو تولر السفير الأميركيّ، وستيفن هيكي السفير البريطاني، و جان نوبل القائم بالأعمال الفرنسي بحضور ممثلٍ عن الأمم المتحدة، وممثلين عن رئيس الجمهورية،وهم كريكور باكرام وكريم التميمي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء عبدالحسين الهنداوي، إلى رسالة الحكومة العراقية الموجهة إلى منظمة الأمم المتحدة،لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.



ودعا الوزير إلى عقد اجتماع مع الخبراء من الجهات الحكومية لمتابعة الخطوات اللازمة وإيجاد صيغة قانونية لتواجد المراقبين الدوليين خلال فترة الانتخابات.



من جانبهم أكّد سفراء أميركا، وبريطانيا، والقائم بالأعمال الفرنسي دعم حكوماتهم للعراق في مجلس الأمن.

