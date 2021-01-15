الموارد المائية: نتعرض لضغوط من عدة جهات لإيقاف حملة إزالة التجاوزات

أكدت وزارة الموارد المائية، أنها تتعرض لضغوطات من عدة جهات لإيقاف حملة إزالة التجاوزات.



وقالت الوزارة في بيان انها "لا زالت تتعرض لضغوطات من عدة جهات لغرض ايقاف حملة إزالة التجاوزات التي اخرها كانت امس في محافظة البصرة بمنطقة المدينة، إذ تعرضت ملاكات الوزارة الى مضايقات وأحتجاجات المتجاوزين من أصحاب المقاهي والمطاعم المقامة تجاوزا على نهر الفرات وتم غلق وحرق الطريق بتحريض من أحد النواب، إضافة إلى قيام النائب بالتجاوز اللفظي خلال مكالمة هاتفية على احدى منتسبات الوزارة خلال قيامها بأداء واجبها المكلفة به".



وأكدت أنها "ماضية في حملتها لرفع التجاوزات وعلى المتجاوزين كافة القيام بإزالة تجاوزاتهم بأنفسهم وبخلافه ستتم الإزالة من قبل ملاكات الوزارة وبموجب القوانين والتعليمات النافذة".



وأوضحت أنها "حريصة كل الحرص على الحفاظ على الثروة المائية وعلى عدالة توزيع الحصص المائية ولكن ذلك لا يعني بأن الوزارة ستسمح لأي جهة بالتجاوز على موظفيها وتهديد أمنهم وسلامتهم خاصة أثناء تأدية الواجبات المناطة بهم.