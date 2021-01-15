الصحة: لقاح فايزر ضد كورونا سيكلفنا 19.5 دولارا للجرعة الواحدة

أعلنت وزارة الصحة، أن لقاح فايزر سيكلف الدولة 19.5 دولارا، مؤكدة أنه سيصل إلى البلد خلال الشهرين المقبلين.



وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، في تصريح صحفي، إن "سعر لقاح فايزر معروض حاليا بـ 19.5 دولارا".



وأضاف أن وزارة الصحة تتأمل وصول الوجبة الأولى من اللقاح خلال الشهرين المقبلين.



ونوه إلى أن العراق يأمل ان يصل لقاح كوفاكس مطلع شهر نيسان المقبل.