مفوضية الانتخابات تؤكد استعدادها إجراء الانتخابات بموعدها المحدد في حزيران

جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في حزيران المقبل.



وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان "اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية بحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة".



واضافت ان" الاجتماع ناقش التحديات وانجاز العملية الانتخابية، مؤكدة "استعداد المفوضية فنياً لاجراء الانتخابات في موعدها في السادس من حزيران المقبل".



واشارت الى ان "مفوضية الانتخابات لم تطلب تأجيل الانتخابات المبكرة إلى شهر أيلول المقبل".