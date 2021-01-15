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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 11:01 ص

ضبط أكثر من ألف قيد مزور لأجانب بديالى

النزاهة
ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، معاملات قيود مدنية مُزورة مُنحت على أساسها الجنسية العراقية لأشخاص أجانب في محافظة ديالى.

  وفي معرض حديثها عن عملية ضبط نفذها فريق عمل من مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى دائرة البطاقة الوطنية في خانقين، أفادت بتمكن الفريق من "ضبط 1360 معاملة قيود مدنية مُزورة من أصل 4333 قيدا مُزورا تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب".

وأضافت أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط  إحدى مُوظفات الدائرة المُتهمة في عملية التزوير، فضلا عن ضبط (114) معاملة ترقين قيود مُزورة".

وأشارت الدائرة إلى "قيام فريق العمل، في عملية ثانية، بضبط ثلاثة مُتهمين؛ لحيازتهم وصولات وأختام وهمية بأسماء مكتبات ومحال مُختلفة".
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