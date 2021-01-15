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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 15 كانون الثاني 2021 10:58 ص

نائب: الموازنة مشكلة المشاكل وحسمها خلال شهر أمر صعب

النائب عبد الخالق مدحت

كشف عضو مجلس النواب عبد الخالق مدحت، ، عن ما سماها مشكلة المشاكل في موازنة 2021، مؤكدا أن حسمها خلال شهر امر صعب جدا.

وقال مدحت ان” موازنة 2021 بكل بنودها معقدة جدا وهناك مشاكل كثيرة لكن يمكن القول بان ام المشاكل هي حجم العجز المالي المرعب في الموازنة والذي لم تصل اليه اي موازنة في تاريخ الدولة بعد 2003 حتى في خضم معاركنا مع داعش   واستنزاف الكثير من الاموال لتمويل معارك التحرير التي استمرت 3 سنوات متتالية”.

واضاف، ان” العجز المالي لايمكن غض النظر عنه في ظل وجود رقم كبير جدا”، مؤكدا أن “هناك مشكلة اخرى وهي ملف حصة كردستان في الموازنة واشكاليات الديون ومستحقات النفط والمنافذ الحدودية والرواتب بالاضافة الى ملف البصرة التي يعاني اهاليها من اوضاع صعبة في الملف الخدمي”.
واشار الى ان “حسم التصويت على موازنة 2021 خلال شهر أمر صعب جدا في ظل التعقيدات والمشاكل التي تحتاج الى حلول حقيقية تدفع البلاد الى بر الامان خاصة تامين ملف الرواتب وعدم التاخير في توزيعها”، مبينا أن “بناء موازنة وفق اطر اقتصادية افضل من بناءها وفق التوجهات السياسية لان الوضع بات لايطاق ولابد من انقاذ الشعب من التراكمات للاخطاء في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد لتفادي انهيارات يدفع ثمنها الملايين”.

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