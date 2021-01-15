نائب: البرلمان بات مقتنعا بفشل حكومة الكاظمي

أكد النائب مختار الموسوي، ان مجلس النواب بات مقتنعا بفشل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على الصعد كافة.

وقال الموسوي ان “قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ فاشل ويمثل فشل حكومة الكاظمي في حل الازمة الاقتصادية”، لافتا الى ان “مجلس النواب اقتنع بفشل حكومة الكاظمي على كافة الصعد حيث انها لم تحقق اي انجازات تذكر

واضاف انه يجب ان يتم خلال “الموازنة خفض رواتب المسؤولين وليس الموظفين الصغار”، مبينا ان “خيار رفض الموازنة هو الاقرب داخل مجلس النواب من تمريرها.