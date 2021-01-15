الدهلكي يدعو إلى إقالة وزير المالية

دعا نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، الى ابعاد وزير المالية من منصبه.

وقال الدهلكي، إن “وزير المالية علي علاوي ينظر الى العراق وكأنه بلد أوروبي بينما في الواقع أن البلاد تعيش في وضع استثنائي”، مشددا على ضرورة ابعاد علاوي من منصبه أو تعيين فريق مختص معه لادارة وزارة المالية.

وأضاف، أن “موازنة 2021 تناقض نفسها بنفسها لاسيما بعض المحافظات تخصيصاتها المالية مجحفة وفي بعض الجوانب الأخرى تخصيصات مالية انفجارية “.، مبينا أن “طريق تشريعها غير معبد وهناك الكثير من الملاحظات حولها.

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