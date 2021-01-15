في جمعة سجاد العراقي.. حكومة الكاظمي في صف الميليشيات_ عشرات من أوامر القبض وحوادث التعذيب

مراقبون: حكومة الكاظمي تستهدف نشطاء الناصرية



لولا المظاهرات الضخمة التي خرجت في إطار الثورة العراقية الكبرى، ما كان الكاظمي قد وصل منصبه. لكن بالرغم من ذلك تشن حكومة الكاظمي حملة قذرة على المتظاهرين وتطارد النشطاء.

وكان قد أعلن عضو في اللجنة المركزية لتظاهرات في العراق، انتهاء جزء من أزمة الملاحقات الأمنية لناشطي التظاهرات في محافظة ذي قار، مشيرا إلى إنهاء مجلس تحقيقي فتح بشأن وقوف قوة من الجيش بالضد من قوات مكافحة الشغب في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.



وقال عضو اللجنة والممثل عن محافظة المثنى، ايهم النعيمي، استطعنا إخماد الفتنة وحقن الدماء في ذي قار وإعادة الاستقرار بعد يومين من العمل"، مشيرا إلى أن "اللجنة المركزية حضرت من كافة المحافظات إلى ذي قار واجتمعت بقيادة العمليات ومجلس القضاء الاعلى في المحافظة". وتابع النعيمي، أنه تم التوصل لعدة قرارات أبرزها: ايقاف أكثر من 100 أمر إلقاء قبض على المتظاهرين والناشطين في المحافظة من السلميين فقط، فضلا عن الإفراج على جميع المعتقلين وفتح مجالس تحقيقية بحق من مارس التعذيب بحقهم".

وأضاف أنه تم الاتفاق على إنهاء المجلس التحقيقي بحق ضباط وعسكر الجيش من الفرقة التاسعة الذين وقفوا مع المتظاهرين ضد قوات الشرطة الاتحادية".

ونوه إلى أنه تم الاتفاق بشكل رسمي على غلق كافة الدعاوى الكيدية بحق المتظاهرين السلميين، ومن يكون مطلوب للقضاء على دعاوى شخصية ويحاول التستر بستار المتظاهرين، مرفوض وسيتم تسليمه وفق القانون للجهات المختصة.

وشدد النعيمي على كافة الثوار المنتفضين ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتنة التي تسعى لضرب التظاهرات بشتى الطرق، ومحاولة الحفاظ على امن المدينة.

وأطلقت القوات الأمنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الاثنين الماضي، القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين عاودوا التجمع في ساحة الحبوبي.

فيما أطلقت القوات الأمنية حملة اعتقالات بحق ناشطين فاعلين في الاحتجاجات بمحافظة ذي قار، اضطر بسببها العديد منهم إلى



يأتي هذا فيما كشف مصدر أمني رفيع المستوى، عن معلومات جديدة "محبطة" عن اختفاء الناشط في الحراك الشعبي ساجد العراقي الذي انقطعت أخباره منذ نحو أربعة أشهر. وتأتي إماطة اللثام عن المعلومات الجديدة في وقت دعا فيه ناشطون للخروج في احتجاجات حاشدة غداً في الناصرية مركز محافظة ذي قار باسم "جمعة سجاد العراقي".

واختفى أثر سجاد العراقي في أيلول/سبتمبر الماضي من مدينة الناصرية في خضم الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة السياسية النافذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.

ونفى المصدر الأمني الرفيع من بغداد، صحة الأنباء التي تحدثت عن نقل سجاد العراقي إلى سجن مطار المثنى في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "سجاد نقل من قضاء سيد دخيل إلى أقصى جنوبي قضاء سوق الشيوخ عند إحدى العشائر، بعد محاولته الهرب من الجهة التي كانت تحتجزه في سيد دخيل". لكنه أردف بالقول، إن "أخبار سجاد انقطعت منذ 40 يوماً عن القوات الأمنية"، مضيفاً "لا نعلم حتى الآن، وهل تم قتله أم لا؟".

وأضاف المصدر الأمني أن الترجيحات تشير إلى قتله منذ أكثر من شهر". وكانت أجهزة الأمن العراقية قد شنت حملة تمشيط واسعة النطاق في محافظة ذي قار عقب اختفاء سجاد، للبحث عن الناشط بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكادت حملة التفتيش أن تفجر نزاعاً مسلحاً مع أبناء العشائر جراء تفتيش قوات الأمن لمنازل وجهاء وشيوخ عشائر. وفي المحصلة لم تنجح الحملة في الوصول إلى مكان سجاد.

في الأثناء، يستعد المتظاهرون في ذي قار للخروج في احتجاجات واسعة اليوم الجمعة للمطالبة بالكشف عن مصير سجاد. وقال الناشط علي مهدي عجيل ل"شفق نيوز" اليوم الجمعة تنطلق تظاهرة كبرى في ذي قار تنجمع فيها كافة مناطق المحافظة تحت عنوان (جمعة سجاد العراقي)".

وأوضح أن "التظاهرة ستستمر لمدة 3 ساعات تبدأ من الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساءً، ويكون مكانها في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة". وأشار إلى أن التظاهرة تأتي للمطالبة بإطلاق سراح سجاد العراقي الذي اختطف بظروف غامضة، وايضا المطالبة باقرار قانون النفط والغاز.

ويرى خبراء، أن حكومة الكاظمي لم تنجح حتى الآن في تهدئة المتظاهرين ولا في اقناعهم أن هناك إمكانية للعمل لمصلحة العراق.

أ.ي