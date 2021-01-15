إيران تحرق اليمن.. طائرات انتحارية لميليشيات الحوثي

خبراء عسكريون: طهران تتخفى وراء الحوثيين لتقول إن ليس لها دور في إرهابهم وتحقق أهدافها الخبيثة



لا تريد ايران الإرهابية، أن توقف محاولاتها التخريبية في اليمن. وجاءت آخر تصرفاتها الدموية، بما كشفته أقمار صناعية وكتبته مجلة "نيوزويك" بأن طهران أرسلت بالفعل طائرات انتحارية مدمرة لليمن وأصبحت في يد الحوثيين!!

وعلق سياسيون وخبراء، أن طهران الملالي حولت اليمن إلى حقل لتجاربها الإرهابية ودمارها.

وكان قد كشف تقرير، لمجلة نيوزويك الأميركية أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات من دون طيار متطورة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وبحسب تقرير للمجلة الأميركية، فإن إيران نشرت طائرات مسيّرة من طراز شهيد-136 التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف شمال اليمن.

وأضاف التقرير أن نشْر تلك الطائرات في اليمن يهدف لشنّ هجوم ضد مجموعة مختلفة من الأهداف في المنطقة.

وتهدف إيران من خلال تلك الخطوة إلى ضرب أهدافٍ في المنطقة لا سيما الأميركية عبر الحوثي لدرء أي تهمةٍ عنها. وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن إيران أطلقت صواريخ كروز، في إطار تدريبات بحرية في خليج عمان وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وقال تقرير حكومي إن أنواعاً مختلفة من صواريخ كروز أرض - أرض أصابت أهدافها بنجاح في الخليج والجزء الشمالي من المحيط الهندي.

وقال الأميرال حمزة علي كافياني، المتحدث باسم المناورات: "يجب أن يعلم الأعداء أن أي انتهاك أو غزو للحدود البحرية الإيرانية سوف تستهدفه صواريخ كروز من الساحل والبحر". وأظهرت صور نشرتها البحرية إطلاق الصواريخ وضرب أهدافها.

وبدأت المناورات، التي استمرت يومين، عندما دشنت البحرية في البلاد أكبر سفنها العسكرية. وتجري المناورة وسط تصاعد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني وحملة الضغط الأميركية على إيران.

وكان الإعلام المحلي، وفق تقرير للعربية"، ذكر أن بارجة "زره" الراجمة للصواريخ ستدخل المجموعة لدعم حماية المياه الإقليمية الإيرانية، إلى جانب نشر عدد من وحدات القوة البحرية في مياه بحر عمان وشمال المحيط الهندي خلال المناورات.

ورفعت إيران سقف التصعيد ضد الولايات المتحدة التي أعادت تحليق قاذفاتها في المنطقة، فيما يرى محللون أن هذا التصعيد يأتي تمهيداً لمفاوضات محتملة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. وكان الحرس الثوري الارهابي قد أعلن عن تدشين قاعدة سرية للصواريخ في ساحل الخليج العربي دون أن يكشف عن موقعها.

وكشفت التفاصيل، إن صورا اطلعت عليها "نيوزويك"، وأكدها خبير يتابع الأنشطة الإيرانية في المنطقة، تشير إلى نشر الطائرات الإيرانية المسيرة، وهي من طراز "شهيد-136"، التي يطلق عليها أيضا "الطائرات الانتحارية" في محافظة الجوف بشمال اليمن.



وأكد الخبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للمجلة: "لقد سلم الإيرانيون لوكلائهم الحوثيين في اليمن طائرات بدون طيار متطورة". وأضاف: "إنهم ينشرون هذه الطائرات بدون طيار أو يضعونها مسبقا من أجل شن هجوم ضد مجموعة متنوعة من الأهداف الموجودة في نطاقهم".

وتابع الخبير قوله: ما يحاولون تحقيقه هو (الإنكار المقبول)، كما في القدرة على ضرب هدف أميركي أو سعودي أو خليجي أو إسرائيلي، ومن ثم إرجاع مصدر الضربة إلى اليمن على أمل إنكار ذلك في مواجهة أي نوع من الانتقام.

ويرى خبراء عسكريون، أن التصرف الهمجي الإيراني في اليمن ليس له إلا معنى واحد. وهو أن طهران تصر على الدمار والخراب وتتخذ من اليمن منطلقا لإرهابها الجديد وتحاول نسف اتفاق الرياض.

أ.ي