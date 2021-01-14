"أسماء تحكم".. مخطط سري للدفع بزوجة السفاح بشار الأسد للصدارة في سوريا

خبراء سوريون: نشر وتعميم صور أسماء الأسد وراء أهداف وقد تكون حيلة من الأسد لتجاوز الفيتو الأمريكي على بقائه



يحكم السفاح بشار الأسد سوريا بالحديد والنار. وعلى مدى 10 سنوات كاملة. فقدت سوريا سيادتها تحت ظل الحكم البعثي الأسود. بعدما انتهكت سيادة سوريا بشكل كبير تارة من جانب ميليشيات إيران وأخرى من جانب روسيا حتى أصبحت دمشق عاصمة الجليد والشيعة معا.

ومؤخرا انتقلت الصورة الشخصية لأسماء الأخرس، من كونها "سيدة الياسمين" كما يصفها أنصار النظام السوري على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى صورة رسمية وصورة الحكم المقبل.



وبالرغم من ضجة تعليق صورة ضخمة لها في ميادين دمشق، فإنه وبفعل فاعل يجرى توزع صورها على المكاتب الرسمية والوزارت بجانب صورة السفاح بشار الأسد.

وظهرت صورة زوجة الأسد، إلى جانب صورة رئيس النظام، في دوائر حكومته، ونشرها إعلام النظام بشكل متزامن، وقامت مؤسسات "حزب البعث" الإعلامية، والذي يكون الأسد أمينه العام، بإعادة نشر صورة زوجة الأسد، وهي معلقة على جدران مكاتب الوزراء، في تحوّل علني، إلى ما أشير إليه، سابقاً، من خطة باب دوّار بمخطط سرّي غير معلن، يخرج الأسد، ويدخل زوجته، بديلا منه، للتخلص من أثر العقوبات الدولية والحصار المفروض عليه، واختراع حلّ للأزمة السورية، يعوّل النظام على أنه، يمكن أن يخرجه من اختناقه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وحول ما إذا كان هناك من خطة محددة، لتصعيد زوجة الأسد لحكم سوريا، قال الصحافي السوري، أيمن عبد النور، أن الأساس في هذ الموضوع، هو أن الأسد يريد ترشيح نفسه للرئاسة، فيما قضية حلول أسماء مكانه، في الرئاسة، هي المخطط رقم (2) أو الخطة (ب) وفق تقرير نشرته "العربية"، فبشار الأسد "يريد أن يبقى، يريد أن يستمر" وأن هذا هو ما أخبر به موسكو في الفترة السابقة، مع إمكانية "إخراج" الموضوع، بديكورات معينة، كالترشح للرئاسة مع وجود "منافسين" له.



واضاف عبد النور، أن روسيا قد "ترتّب" ترشيح "منافس كبير" للأسد في الانتخابات الرئاسية، كأن يكون أحد الشخصيات المعارضة الكبيرة، أو مسؤولا سابقا في أحد هياكل المعارضة السورية، ليكون منافسا للأسد، مؤكدا في هذا السياق، أن موسكو "لم تنجح حتى الآن" في هذا المسعى، إلا أن "الترتيبات" على قدم وساق.



وبيّن عبد النور، أن الأسد لا يحصر نفسه، بخيار وحيد، بخصوص مصيره. وبحسب السيناريو الممكن حدوثه، بحسب ما قاله عبد النور لـ"العربية.نت" فإنه من الممكن أن يكون "الخيار البديل" هو أسماء الأخرس، في حال حصول توافقات روسية - أميركية، وبغطاء دولي وأممي، إلا أن الأسد "لا يطرح هذا البديل، في شكل فجّ وقاسٍ" بحسب عبد النور الذي أوضح أن الأسد بدأ "بالتحضير لهذا الخيار البديل، أو الخطة "باء" في تكثيف زيارات وحضور وصور أسماء الأخرس، وأنه في الفترة، يتم التحضير لأسماء الأخرس، حتى بين مسؤولي النظام، وفي مكاتبهم، حيث بدأت تنتشر صورها، مؤكدا أن كل ذلك، يأتي كخطة بديلة، فيما الخطة الرئيسية، هو مسعى الأسد، للبقاء في الحكم!!

وخضعت زوجة الأسد، لعقوبات أميركية بموجب قانون "قيصر" هي وأسرتها، إضافة إلى إدراج ابنها، حافظ، بلائحة العقوبات، وكذلك بشار وشقيقه اللواء ماهر، وشقيقتهما بشرى.

وعلق محللون أن إدراج أسماء الأسد في لائحة العقوبات، هو رسالة أميركية مبطنة، لنظام الأسد، بأنها لن تقبل بخطة إبدال رئيس النظام بزوجته، وأنها تتعامل مع الأخرس، كصورة من الأسد نفسه. فيما يرى محللون، بأن احتمالية ترشح الأخرس، غير مرتبطة بصورتها الدولية، بل بمدى أثرها، على سوريي النظام في الداخل.

وعلق مستشار "حركة الشغل المدني" في سوريا، المحامي عيسى إبراهيم، إن ما وصفها بالمافيا الحاكمة في سوريا، تعمد إلى استخدام كل شيء في سبيل البقاء في السلطة.

وأوضح إبراهيم، أن ظهور صورة أسماء الأسد في بعض المكاتب الحكومية، يأتي في سياق سعي النظام لتأمين حكمه، كشعار من الشعارات التي رفعها سابقا للاستئثار بالحكم والسيطرة على البلاد، مستخدماً "العصبيات والشعارات من المقاومة والعروبة والعلمانية وحماية الأقليات" وأن ظهور صورة زوجة الأسد، هي في هذا السياق، موضحاً أنها تأتي "كأحد الاحتمالات لضمان الاستمرار في السلطة في حال تعذر بقاء الأسد في الواجهة".

وأضاف ابراهيم، إن احتمالية تصعيد أسماء بديلا من زوجها الأسد، تأتي في سياق آلية تفكير لديهم "كأسرة، وترتكز على مفهوم إدارة المزرعة الأسرية وليس الدولة، وبالتالي، فطرح اسم زوجة مالك المزرعة، كخطة "باء" في حال تعذر استمرار مالك المزرعة بإدارتها المباشرة".

وعلق خبراء، بأن سوريا تترنح تحت حكم عائلة السفاح بشار الأسد والدفع بأسماء قد تكون حيلة جديدة للتغلب على الاهتراء في المشهد السوري الحالي. وتوقعوا أن تمر الخطوة بعدما قمع السفاح السوري المعارضة السورية بالأسلحة الكيماوية في الغوطة وخان شيخون وغيرهما.

ا.ي