صفعة سعودية على وجه إيران من موسكو: ميليشيات طهران الإرهابية تعطل السلام في سوريا واليمن

مراقبون: تصريحات وزير الخارجية السعودية رسالة لروسيا من قلب موسكو بضرورة التخلي عن دعمها للملالي



يعلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، جيدا أن روسيا صديقة وداعمة للنظام الإرهابي في ايران ومساندة لطموحاته الشريرة انطلاقا من عداءها التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أصر على أن يكون محور زيارته لموسكو هو تنبيه القيادة الروسية، الى ما تمثله ايران من إرهاب وما تقوم به ميليشياتها من دمار وخراب.. لذلك جاءت صفعة سعودية قوية على وجه إيران من موسكو.

وبشكل مباشر، اتهم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إيران بنشر الخراب في المنطقة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش زيارة رسمية يقوم بها المسؤول السعودي إلى روسيا. وحث، إيران، على تعزيز مقدرات الشعب الإيراني بدلاً من تمويل ميليشيات لزعزعة أمن دول الجوار.

واضاف إن النظام الإيراني يجب أن يغير فلسفته بشأن دوره في المنطقة، موضحاً أن "المواطن الإيراني يجب أن يكون في الأولوية، وعندما يحدث ذلك، ستتغير الأمور في المنطقة.



وأوضح بن فرحان، أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنشطة إيرانية مزعزمة للأمن في المنطقة.

وأشار إلى نجاح المملكة في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، ملمحاً إلى دور إيراني في تزويد الحوثيين في اليمن بالأسلحة.

واتهم الأمير فيصل بن فرحان، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتعطيل السلام في اليمن. وفي ملف النفط، أعلن أن التعاون مع روسيا ساهم في استقرار أسعار النفط" ضمن منظومة "أوبك بلس".

وحول ليبيا، شدد على أن "المملكة تؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يتم دون تدخلات خارجية". وفي تعليق على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية السعودي إن ميليشيات إيران في سوريا تعطل أي حلول. يقصد الحرس الثوري الايراني في سوريا وميليشيات حزب الله.

وذكر وزير الخارجية السعودي أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في كافة المجالات. وردا على سؤال من الصحافيين، قال الوزير السعودي إن المملكة تدعم قرار واشنطن باعتبار الحوثيين جماعة إرهابية، منوهاً بهجماتهم على المناطق المدنية في السعودية.

ولا يخفى على احد الدور الإيراني في تأجيج الفوضى في المنطقة، وهو ما تعمل عليه في اليمن وتحديدا بدعم الحوثيين سياسيا وعسكريا، خاصة وأن الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الحوثية على أهداف سعودية، أكدت أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، في وقت تقف فيه السعودية صدا أمام مساعيها.

وتابع بن فرحان، بحثنا أمن الخليج وشرحت للجانب الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، وينبغي تكاتف الجهود لمنع تلك النشاطات المزعزعة للأمن والاستقرار.

وأخذت الأزمة السورية جانبا في مباحثات المسؤولين، خاصة وأن موسكو وطهران تعتبران الداعمين الرئيسيين للنظام السوري.

وعد مراقبون، الصفعة السعودية على وجه إيران من موسكو بأنها قوية ولاذعة تؤكد الرفض التام للإرهاب الإيراني وثبات الموقف رغم تغير الإدارة الأمريكية.

وشددوا على أن الحزم السعودي مع إيران، هو ما يلجمها تماما بالرغم من إرهابها العابر للقارات.

وشددوا أن على موسكو ان تعي الدرس.. فإيران الإرهابية والوقوف وراءها قد يعطل مصالح روسية إن لم تنفض يدها عنها.

ا.ي